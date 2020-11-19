"الشهراني" إلى المرتبة الثانية عشرة ببلدية تثليث

أصدر أمين منطقة عسير قرارًا بترقية مساعد رئيس بلدية محافظة تثليث خالد بن عبد الله الشهراني، إلى المرتبة الثانية عشرة.
وقد تلقى "الشهراني" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وأمنيات التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
أصدر أمين منطقة عسير قرارًا بترقية مساعد رئيس بلدية محافظة تثليث خالد بن عبد الله الشهراني، إلى المرتبة الثانية عشرة.
وقد تلقى "الشهراني" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وأمنيات التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
أصدر أمين منطقة عسير قرارًا بترقية مساعد رئيس بلدية محافظة تثليث خالد بن عبد الله الشهراني، إلى المرتبة الثانية عشرة.
وقد تلقى "الشهراني" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وأمنيات التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
أصدر أمين منطقة عسير قرارًا بترقية مساعد رئيس بلدية محافظة تثليث خالد بن عبد الله الشهراني، إلى المرتبة الثانية عشرة.
وقد تلقى "الشهراني" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وأمنيات التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.