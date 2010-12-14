النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أداء" ينظم لقاء رواد الأداء في إدارة بيانات الأداء

بحضور منسوبي أكثر من 40 جهازًا عامًّا

ينظم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" يوم غدٍ الثلاثاء لقاء رواد الأداء السادس الذي يأتي بعنوان "إدارة بيانات الأداء".

ويشارك في اللقاء كل من وزارة المالية ووزارة العدل بالإضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتجاربهم في جمع بيانات الأداء وتكامل بيانات مؤشرات الأداء، وكذلك نظام إدارة الأداء المؤسسي، بحضور منسوبي أكثر من 40 جهازًا عامًّا.

ويعزز هذا اللقاء الدور الريادي للمركز، والذي يسعى إلى خلق مجتمع تفاعلي بين مكاتب تحقيق الرؤية ومنسوبي وكالات وإدارات التخطيط وإدارة الأداء في الأجهزة العامة، ويعمل المشاركون من خلاله على تبادل المعرفة ونقل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات المحلية والعالمية في المجالات الخاصة بإدارة وقياس الأداء.

جدير بالذكر أنه خلال اللقاءات الخمسة السابقة عمل المركز على تحفيز الأجهزة العامة من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح المتعلقة بإدارة وقياس الأداء التي قدمتها 10 جهات حكومية، بالإضافة إلى مشاركة الخبراء في المجال لتحقيق الإثراء العلمي والمعرفي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أداء" ينظم لقاء رواد الأداء في إدارة بيانات الأداء
سبق

ينظم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" يوم غدٍ الثلاثاء لقاء رواد الأداء السادس الذي يأتي بعنوان "إدارة بيانات الأداء".

ويشارك في اللقاء كل من وزارة المالية ووزارة العدل بالإضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتجاربهم في جمع بيانات الأداء وتكامل بيانات مؤشرات الأداء، وكذلك نظام إدارة الأداء المؤسسي، بحضور منسوبي أكثر من 40 جهازًا عامًّا.

ويعزز هذا اللقاء الدور الريادي للمركز، والذي يسعى إلى خلق مجتمع تفاعلي بين مكاتب تحقيق الرؤية ومنسوبي وكالات وإدارات التخطيط وإدارة الأداء في الأجهزة العامة، ويعمل المشاركون من خلاله على تبادل المعرفة ونقل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات المحلية والعالمية في المجالات الخاصة بإدارة وقياس الأداء.

جدير بالذكر أنه خلال اللقاءات الخمسة السابقة عمل المركز على تحفيز الأجهزة العامة من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح المتعلقة بإدارة وقياس الأداء التي قدمتها 10 جهات حكومية، بالإضافة إلى مشاركة الخبراء في المجال لتحقيق الإثراء العلمي والمعرفي.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
05:20 PM

"أداء" ينظم لقاء رواد الأداء في إدارة بيانات الأداء

بحضور منسوبي أكثر من 40 جهازًا عامًّا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
193

ينظم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" يوم غدٍ الثلاثاء لقاء رواد الأداء السادس الذي يأتي بعنوان "إدارة بيانات الأداء".

ويشارك في اللقاء كل من وزارة المالية ووزارة العدل بالإضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتجاربهم في جمع بيانات الأداء وتكامل بيانات مؤشرات الأداء، وكذلك نظام إدارة الأداء المؤسسي، بحضور منسوبي أكثر من 40 جهازًا عامًّا.

ويعزز هذا اللقاء الدور الريادي للمركز، والذي يسعى إلى خلق مجتمع تفاعلي بين مكاتب تحقيق الرؤية ومنسوبي وكالات وإدارات التخطيط وإدارة الأداء في الأجهزة العامة، ويعمل المشاركون من خلاله على تبادل المعرفة ونقل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات المحلية والعالمية في المجالات الخاصة بإدارة وقياس الأداء.

جدير بالذكر أنه خلال اللقاءات الخمسة السابقة عمل المركز على تحفيز الأجهزة العامة من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح المتعلقة بإدارة وقياس الأداء التي قدمتها 10 جهات حكومية، بالإضافة إلى مشاركة الخبراء في المجال لتحقيق الإثراء العلمي والمعرفي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,492
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,403

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة