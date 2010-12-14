"أداء" ينظم لقاء رواد الأداء في إدارة بيانات الأداء

بحضور منسوبي أكثر من 40 جهازًا عامًّا

ينظم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" يوم غدٍ الثلاثاء لقاء رواد الأداء السادس الذي يأتي بعنوان "إدارة بيانات الأداء".

ويشارك في اللقاء كل من وزارة المالية ووزارة العدل بالإضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتجاربهم في جمع بيانات الأداء وتكامل بيانات مؤشرات الأداء، وكذلك نظام إدارة الأداء المؤسسي، بحضور منسوبي أكثر من 40 جهازًا عامًّا.

ويعزز هذا اللقاء الدور الريادي للمركز، والذي يسعى إلى خلق مجتمع تفاعلي بين مكاتب تحقيق الرؤية ومنسوبي وكالات وإدارات التخطيط وإدارة الأداء في الأجهزة العامة، ويعمل المشاركون من خلاله على تبادل المعرفة ونقل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات المحلية والعالمية في المجالات الخاصة بإدارة وقياس الأداء.

جدير بالذكر أنه خلال اللقاءات الخمسة السابقة عمل المركز على تحفيز الأجهزة العامة من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح المتعلقة بإدارة وقياس الأداء التي قدمتها 10 جهات حكومية، بالإضافة إلى مشاركة الخبراء في المجال لتحقيق الإثراء العلمي والمعرفي.