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"الجمعان" للنصراويين: الفريق سيعود لسكة الانتصارات في هذه الحالة

قبل لقاء الرائد في مسابقة الكأس

وجَّه نجم النصر السابق محيسن الجمعان رسالة إلى لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مطالبًا خلالها بعودة روح الفريق للمجموعة.

وقال "محيسن" في تصريح تلفزيوني: "مَن أوصل النصر إلى هذه الحال هم اللاعبون؛ وعليهم أن يعيدوا الفريق إلى وضعه الطبيعي. ولا شك أنهم قادرون على ذلك -بمشيئة الله-."

وزاد الدولي السابق: "على اللاعبين أن لا يلتفتوا لما يتردد في وسائل الإعلام عن الفريق، وبخاصة (السوشال ميديا)، وعدم الخوض في التحكيم؛ لأن النصر كبير برجاله من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين، ومتى ما عادت الروح للفريق سيعود النصر لوضعه الطبيعي".

الجدير بالذكر أن النصر يخوض مواجهة صعبة مساء غد الأربعاء أمام نظيره الرائد في دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك. ويسعى الفريق للعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة الرائد، ومصالحة جماهيره.

محيسن الجمعان النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الجمعان" للنصراويين: الفريق سيعود لسكة الانتصارات في هذه الحالة
سبق

وجَّه نجم النصر السابق محيسن الجمعان رسالة إلى لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مطالبًا خلالها بعودة روح الفريق للمجموعة.

وقال "محيسن" في تصريح تلفزيوني: "مَن أوصل النصر إلى هذه الحال هم اللاعبون؛ وعليهم أن يعيدوا الفريق إلى وضعه الطبيعي. ولا شك أنهم قادرون على ذلك -بمشيئة الله-."

وزاد الدولي السابق: "على اللاعبين أن لا يلتفتوا لما يتردد في وسائل الإعلام عن الفريق، وبخاصة (السوشال ميديا)، وعدم الخوض في التحكيم؛ لأن النصر كبير برجاله من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين، ومتى ما عادت الروح للفريق سيعود النصر لوضعه الطبيعي".

الجدير بالذكر أن النصر يخوض مواجهة صعبة مساء غد الأربعاء أمام نظيره الرائد في دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك. ويسعى الفريق للعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة الرائد، ومصالحة جماهيره.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
08:29 PM

"الجمعان" للنصراويين: الفريق سيعود لسكة الانتصارات في هذه الحالة

قبل لقاء الرائد في مسابقة الكأس

A A A
أحمد سرور - الرياض
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2,420

وجَّه نجم النصر السابق محيسن الجمعان رسالة إلى لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مطالبًا خلالها بعودة روح الفريق للمجموعة.

وقال "محيسن" في تصريح تلفزيوني: "مَن أوصل النصر إلى هذه الحال هم اللاعبون؛ وعليهم أن يعيدوا الفريق إلى وضعه الطبيعي. ولا شك أنهم قادرون على ذلك -بمشيئة الله-."

وزاد الدولي السابق: "على اللاعبين أن لا يلتفتوا لما يتردد في وسائل الإعلام عن الفريق، وبخاصة (السوشال ميديا)، وعدم الخوض في التحكيم؛ لأن النصر كبير برجاله من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين، ومتى ما عادت الروح للفريق سيعود النصر لوضعه الطبيعي".

الجدير بالذكر أن النصر يخوض مواجهة صعبة مساء غد الأربعاء أمام نظيره الرائد في دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك. ويسعى الفريق للعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة الرائد، ومصالحة جماهيره.

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