تحدث رئيس مجلس إدارة ملتقى "صحافيو الوطن"، سعيد العجل، عن العلاقات السعودية البحرينية التي تربط البلدين معًا من خلال تلفزيون البحرين الرسمي، وذلك تزامنًا مع زيارة سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى البحرين. وقال إن "مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تربطهما علاقات متينة منذ زمن بعيد"، لافتًا إلى أن تلك العلاقات تجلت منذ الدولة السعودية الأولى والثانية، وظلت مستمرة حتى وقتنا الحالي". وأكد أن الدولتين تربطهما أواصر المحبة والأخوة والتعامل والتقارب الاجتماعي والسياسي، مشيرًا إلى أن مواطني الدولتين يفخرون بهذه العلاقات، متمنين مزيدًا من الازدهار بين البلدين. واستطرد قائلاً: "تلك الزيارات تأتي لتعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين لمواجهة كل ما يطرأ على الساحة العربية والعالمية". وأكد أن البحرين من أوائل الدول التي وقفت بجانب المملكة منذ الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها المملكة في الأعوام من 1420 إلى عام 1438، وحتى الآن مازالت على موقفها ودعمها نفسه.

رئيس "صحافيو الوطن": علاقات تاريخية تربط السعودية والبحرين امتدت لأكثر من 200 عام صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-09 تحدث رئيس مجلس إدارة ملتقى "صحافيو الوطن"، سعيد العجل، عن العلاقات السعودية البحرينية التي تربط البلدين معًا من خلال تلفزيون البحرين الرسمي، وذلك تزامنًا مع زيارة سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى البحرين.



وقال إن "مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تربطهما علاقات متينة منذ زمن بعيد"، لافتًا إلى أن تلك العلاقات تجلت منذ الدولة السعودية الأولى والثانية، وظلت مستمرة حتى وقتنا الحالي".



وأكد أن الدولتين تربطهما أواصر المحبة والأخوة والتعامل والتقارب الاجتماعي والسياسي، مشيرًا إلى أن مواطني الدولتين يفخرون بهذه العلاقات، متمنين مزيدًا من الازدهار بين البلدين.



واستطرد قائلاً: "تلك الزيارات تأتي لتعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين لمواجهة كل ما يطرأ على الساحة العربية والعالمية".



وأكد أن البحرين من أوائل الدول التي وقفت بجانب المملكة منذ الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها المملكة في الأعوام من 1420 إلى عام 1438، وحتى الآن مازالت على موقفها ودعمها نفسه.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443 10:49 PM

رئيس "صحافيو الوطن": علاقات تاريخية تربط السعودية والبحرين امتدت لأكثر من 200 عام قال لـ"تلفزيون البحرين": زيارة ولي العهد تأكيد لأواصر العلاقات بين البلدين





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تحدث رئيس مجلس إدارة ملتقى "صحافيو الوطن"، سعيد العجل، عن العلاقات السعودية البحرينية التي تربط البلدين معًا من خلال تلفزيون البحرين الرسمي، وذلك تزامنًا مع زيارة سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى البحرين.



وقال إن "مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تربطهما علاقات متينة منذ زمن بعيد"، لافتًا إلى أن تلك العلاقات تجلت منذ الدولة السعودية الأولى والثانية، وظلت مستمرة حتى وقتنا الحالي".



وأكد أن الدولتين تربطهما أواصر المحبة والأخوة والتعامل والتقارب الاجتماعي والسياسي، مشيرًا إلى أن مواطني الدولتين يفخرون بهذه العلاقات، متمنين مزيدًا من الازدهار بين البلدين.



واستطرد قائلاً: "تلك الزيارات تأتي لتعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين لمواجهة كل ما يطرأ على الساحة العربية والعالمية".



وأكد أن البحرين من أوائل الدول التي وقفت بجانب المملكة منذ الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها المملكة في الأعوام من 1420 إلى عام 1438، وحتى الآن مازالت على موقفها ودعمها نفسه.