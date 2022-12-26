رصد تقرير مصور لقناة الإخبارية الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على مركز تلقي اللقاحات بالدمام. ووفق التقرير فإن المركز يعتبر أحد مراكز المنطقة الشرقية، ويستقبل قرابة 700 إلى 800 مستفيد في الساعة بإجمالي قرابة 15 ألف مستفيد خلال اليوم الواحد بمختلف الأعمار والجنسيات. وشدد التقرير على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور بعد الحجز لتسهيل تقديم الخدمة في الجرعات العادية أو التنشيطية. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

فيديو.. مركز لقاحات الدمام يستقبل أكثر من 15 ألف مستفيد في يوم واحد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-25 رصد تقرير مصور لقناة الإخبارية الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على مركز تلقي اللقاحات بالدمام.



ووفق التقرير فإن المركز يعتبر أحد مراكز المنطقة الشرقية، ويستقبل قرابة 700 إلى 800 مستفيد في الساعة بإجمالي قرابة 15 ألف مستفيد خلال اليوم الواحد بمختلف الأعمار والجنسيات.



وشدد التقرير على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور بعد الحجز لتسهيل تقديم الخدمة في الجرعات العادية أو التنشيطية.



لمشاهدة الفيديو اضغط هنا



25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 02:57 PM

فيديو.. مركز لقاحات الدمام يستقبل أكثر من 15 ألف مستفيد في يوم واحد تشديد على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور لمنع الزحام وتسهيل تقديم الخدمات





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رصد تقرير مصور لقناة الإخبارية الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على مركز تلقي اللقاحات بالدمام.



ووفق التقرير فإن المركز يعتبر أحد مراكز المنطقة الشرقية، ويستقبل قرابة 700 إلى 800 مستفيد في الساعة بإجمالي قرابة 15 ألف مستفيد خلال اليوم الواحد بمختلف الأعمار والجنسيات.



وشدد التقرير على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور بعد الحجز لتسهيل تقديم الخدمة في الجرعات العادية أو التنشيطية.



لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

