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مستشار قانوني: أغنية "بنت مكة" انتهاك صارخ وعقوبتها السجن 5 سنوات

أشار إلى توقيع غرامة مالية 3 ملايين ريال واحتمال ترحيل المتورطين

أفاد المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، بأن إنتاج أغنية الراب "بنت مكة"، يُعَد انتهاكًا صارخًا للنظام العام والقِيَم الدينية والآداب العامة.

وقال "عجب": هذا الانتهاك يستوجب تطبيق أقصى العقوبة الواردة بالمادة 6 بنظام الجرائم المعلوماتية، وهي السجن مدة خمس سنوات، وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال، ولا أستبعد ترحيل المتورطين.

وكان مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ قد وجّه أمس بتوقيف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة)، الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة، ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

‏وتضمَّن توجيه أمير مكة إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

وكان مقطع لفتيات يرقصن قد تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية الراب بنت مكة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشار قانوني: أغنية "بنت مكة" انتهاك صارخ وعقوبتها السجن 5 سنوات
سبق

أفاد المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، بأن إنتاج أغنية الراب "بنت مكة"، يُعَد انتهاكًا صارخًا للنظام العام والقِيَم الدينية والآداب العامة.

وقال "عجب": هذا الانتهاك يستوجب تطبيق أقصى العقوبة الواردة بالمادة 6 بنظام الجرائم المعلوماتية، وهي السجن مدة خمس سنوات، وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال، ولا أستبعد ترحيل المتورطين.

وكان مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ قد وجّه أمس بتوقيف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة)، الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة، ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

‏وتضمَّن توجيه أمير مكة إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

وكان مقطع لفتيات يرقصن قد تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
02:33 PM

مستشار قانوني: أغنية "بنت مكة" انتهاك صارخ وعقوبتها السجن 5 سنوات

أشار إلى توقيع غرامة مالية 3 ملايين ريال واحتمال ترحيل المتورطين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,613

أفاد المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، بأن إنتاج أغنية الراب "بنت مكة"، يُعَد انتهاكًا صارخًا للنظام العام والقِيَم الدينية والآداب العامة.

وقال "عجب": هذا الانتهاك يستوجب تطبيق أقصى العقوبة الواردة بالمادة 6 بنظام الجرائم المعلوماتية، وهي السجن مدة خمس سنوات، وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال، ولا أستبعد ترحيل المتورطين.

وكان مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ قد وجّه أمس بتوقيف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة)، الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة، ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

‏وتضمَّن توجيه أمير مكة إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

وكان مقطع لفتيات يرقصن قد تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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