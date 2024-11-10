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"أبو هادي" يدشن منصة العمل التطوعي لمنسوبي ومنسوبات "تعليم جازان"

تتيح للمستفيدين اختيار المجال المناسب في الجانب البيئي والصحي والإعلامي

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء؛ منصة العمل التطوعي الإلكترونية التي تهدف لحصر بيانات منسوبي ومنسوبات التعليم الراغبين في ممارسة العمل التطوعي.

وأوضح "أبوهادي" أن الإدارة تسعى لتنظيم وحوكمة العمل التطوعي بما يضمن الاستفادة من الطاقات والخبرات لدى منسوبي ومنسوبات التعليم وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة وزيادة عدد المتطوعين والمتطوعات.

وقال: إن المنصّة تتيح للمستفيدين اختيار المجال المناسب لهم لممارسة العمل التطوعي، سواء في الجانب البيئي والصحي والإعلامي والاجتماعي والتقني وغيرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، موضحًا أن المنصّة تقدم خدمات متنوعة كتسجيل الساعات التطوعية ومنح الشهادات إلكترونيًّا، مقدمًا الشكر لإدارة تقنية المعلومات والنشاط الطلابي على جهودهم في إنشاء المنصة.

ويمكن لمنسوبي التعليم الدخول للمنصة من خلال الرابط:
https://es.je.gov.sa/Pages/Volunteer.aspx

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"أبو هادي" يدشن منصة العمل التطوعي لمنسوبي ومنسوبات "تعليم جازان"
سبق

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء؛ منصة العمل التطوعي الإلكترونية التي تهدف لحصر بيانات منسوبي ومنسوبات التعليم الراغبين في ممارسة العمل التطوعي.

وأوضح "أبوهادي" أن الإدارة تسعى لتنظيم وحوكمة العمل التطوعي بما يضمن الاستفادة من الطاقات والخبرات لدى منسوبي ومنسوبات التعليم وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة وزيادة عدد المتطوعين والمتطوعات.

وقال: إن المنصّة تتيح للمستفيدين اختيار المجال المناسب لهم لممارسة العمل التطوعي، سواء في الجانب البيئي والصحي والإعلامي والاجتماعي والتقني وغيرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، موضحًا أن المنصّة تقدم خدمات متنوعة كتسجيل الساعات التطوعية ومنح الشهادات إلكترونيًّا، مقدمًا الشكر لإدارة تقنية المعلومات والنشاط الطلابي على جهودهم في إنشاء المنصة.

ويمكن لمنسوبي التعليم الدخول للمنصة من خلال الرابط:
https://es.je.gov.sa/Pages/Volunteer.aspx

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
09:34 PM

"أبو هادي" يدشن منصة العمل التطوعي لمنسوبي ومنسوبات "تعليم جازان"

تتيح للمستفيدين اختيار المجال المناسب في الجانب البيئي والصحي والإعلامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء؛ منصة العمل التطوعي الإلكترونية التي تهدف لحصر بيانات منسوبي ومنسوبات التعليم الراغبين في ممارسة العمل التطوعي.

وأوضح "أبوهادي" أن الإدارة تسعى لتنظيم وحوكمة العمل التطوعي بما يضمن الاستفادة من الطاقات والخبرات لدى منسوبي ومنسوبات التعليم وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة وزيادة عدد المتطوعين والمتطوعات.

وقال: إن المنصّة تتيح للمستفيدين اختيار المجال المناسب لهم لممارسة العمل التطوعي، سواء في الجانب البيئي والصحي والإعلامي والاجتماعي والتقني وغيرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، موضحًا أن المنصّة تقدم خدمات متنوعة كتسجيل الساعات التطوعية ومنح الشهادات إلكترونيًّا، مقدمًا الشكر لإدارة تقنية المعلومات والنشاط الطلابي على جهودهم في إنشاء المنصة.

ويمكن لمنسوبي التعليم الدخول للمنصة من خلال الرابط:
https://es.je.gov.sa/Pages/Volunteer.aspx

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