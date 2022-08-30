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حامد البلوي : هدفنا التعاقد مع مهاجم..  وإعلامي روماني يحذّر من كوزمين كونترا!

كشف حامد البلوي المسؤول في جهاز الكرة بنادي الاتحاد عن أن هدف الإدارة الاتحادية في الوقت الحالي التعاقد مع مهاجم.

وكانت إدارة الاتحاد قد أعلنت التعاقد مع المدرب الروماني كوزمين كونترا لقيادة العميد في الفترة المقبلة.

ويأتي تعيين كونترا ليكون خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي الذي خسر من الفريق نهائي البطولة العربية لمصلحة الرجاء وتمت إقالته.

وأوضح الإعلامي الروماني كوزمين كونترا في حديث له عبر تويتر أن أبرز عيوب المدرب هي عدم الاستعانة باللاعبين الشباب.


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حامد البلوي : هدفنا التعاقد مع مهاجم..  وإعلامي روماني يحذّر من كوزمين كونترا!
سبق

كشف حامد البلوي المسؤول في جهاز الكرة بنادي الاتحاد عن أن هدف الإدارة الاتحادية في الوقت الحالي التعاقد مع مهاجم.

وكانت إدارة الاتحاد قد أعلنت التعاقد مع المدرب الروماني كوزمين كونترا لقيادة العميد في الفترة المقبلة.

ويأتي تعيين كونترا ليكون خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي الذي خسر من الفريق نهائي البطولة العربية لمصلحة الرجاء وتمت إقالته.

وأوضح الإعلامي الروماني كوزمين كونترا في حديث له عبر تويتر أن أبرز عيوب المدرب هي عدم الاستعانة باللاعبين الشباب.


30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
12:07 AM

حامد البلوي : هدفنا التعاقد مع مهاجم..  وإعلامي روماني يحذّر من كوزمين كونترا!

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محمد السيّد - الرياض
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كشف حامد البلوي المسؤول في جهاز الكرة بنادي الاتحاد عن أن هدف الإدارة الاتحادية في الوقت الحالي التعاقد مع مهاجم.

وكانت إدارة الاتحاد قد أعلنت التعاقد مع المدرب الروماني كوزمين كونترا لقيادة العميد في الفترة المقبلة.

ويأتي تعيين كونترا ليكون خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي الذي خسر من الفريق نهائي البطولة العربية لمصلحة الرجاء وتمت إقالته.

وأوضح الإعلامي الروماني كوزمين كونترا في حديث له عبر تويتر أن أبرز عيوب المدرب هي عدم الاستعانة باللاعبين الشباب.


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