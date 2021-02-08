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الاتحاد : الإصابة تغيّب "هنريكي" عن مواجهة الأهلي

قرر الجهاز الطبي في نادي الاتحاد، اليوم الاثنين، إجراء جراحة للاعب الفريق الكروي الأول البرازيلي برونو هنريكي، وذلك بعد أن عاودته الآلام في أكثر من مناسبة الفترة الماضية.
وقال بيان الاتحاد إن اللاعب يعاني بسبب إصابة في مشط القدم، وبات على إثر ذلك مضطرًا إلى تدخل جراحي، فضلت بناءً عليه الإدارة الاتحادية التواصل مع طبيب مختص في البرازيل للقيام بالعملية خلال الفترة المقبلة.


وتأكد غياب "هنريكي" عن مباراة الأهلي في ديربي جدة، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد : الإصابة تغيّب "هنريكي" عن مواجهة الأهلي
سبق

قرر الجهاز الطبي في نادي الاتحاد، اليوم الاثنين، إجراء جراحة للاعب الفريق الكروي الأول البرازيلي برونو هنريكي، وذلك بعد أن عاودته الآلام في أكثر من مناسبة الفترة الماضية.
وقال بيان الاتحاد إن اللاعب يعاني بسبب إصابة في مشط القدم، وبات على إثر ذلك مضطرًا إلى تدخل جراحي، فضلت بناءً عليه الإدارة الاتحادية التواصل مع طبيب مختص في البرازيل للقيام بالعملية خلال الفترة المقبلة.


وتأكد غياب "هنريكي" عن مباراة الأهلي في ديربي جدة، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
09:40 PM

الاتحاد : الإصابة تغيّب "هنريكي" عن مواجهة الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قرر الجهاز الطبي في نادي الاتحاد، اليوم الاثنين، إجراء جراحة للاعب الفريق الكروي الأول البرازيلي برونو هنريكي، وذلك بعد أن عاودته الآلام في أكثر من مناسبة الفترة الماضية.
وقال بيان الاتحاد إن اللاعب يعاني بسبب إصابة في مشط القدم، وبات على إثر ذلك مضطرًا إلى تدخل جراحي، فضلت بناءً عليه الإدارة الاتحادية التواصل مع طبيب مختص في البرازيل للقيام بالعملية خلال الفترة المقبلة.


وتأكد غياب "هنريكي" عن مباراة الأهلي في ديربي جدة، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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