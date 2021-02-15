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"كايلو" يحصد لقب الجولة الثانية من بطولة السعودية للدرفت

أقيمت أمس في جدة بحضور عدد كبير من محبي رياضة السيارات

فاز المتسابق سلطان كايلو لقب بالجولة الثانية لفئة المحترفين من بطولة السعودية تويوتا للدرفت، التي أقيمت أمس في محافظة جدة، بحضور عدد كبير من محبي رياضة السيارات.

وكان المركز الثاني من نصيب زكريا سلوان الذي حقق المركز الأول بالجولة الأولى التي أقيمت مؤخراً بالرياض، يليه مشاري الحربي الذي أكمل النصاب على منصة التتويج بالمركز الثالث.

وأقيمت البطولة علي حلبة "ذا تراك" تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشهدت منافسة مثيرة بمشاركة نخبة أبطال الدرفت.

وأعرب المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يوسف عبدو عن سعادته باستكمال جولات بطولة السعودية تويوتا للدرفت بعد نجاح الجولة الأولى ومستوى المشاركة فيها، الذي شكل القاعدة الأساسية لنجاحها، إضافة إلى الحضور الجماهيري وتفاعله مع أداء المشاركين.

وقال "عبدو": نجاح هذه النوعية من السباقات يرفع القاعدة الجماهيرية لرياضة السيارات ويساعدنا على التوسع بالنشاطات والسباقات لإبراز المواهب ولإعطائهم الفرصة أيضاً لتطوير هذه الموهبة.

يُذكر أن الجولة الثانية للمحترفين قد انطلقت بمحاولتين لكل سائق أولها مرحلة تجريبية للتعرف على مسار الحلبة ثم مرحلة أولى تأهيلية إلى المنافسة الأخيرة بين السائقين لمعرفة من هو بطل الجولة الثانية، التي أثبت من خلال منافساتها السائق سلطان كايلو خبرته وموهبته العالية في سباقات درفت.

وأكد ترشحه للفوز بالبطولة بانتظار انتهاء الجولة الثالثة والختامية التي ستقام في محافظة الخبر الأسبوع المقبل، لتكون خاتمة بطولة السعودية تويوتا للدرفت.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كايلو" يحصد لقب الجولة الثانية من بطولة السعودية للدرفت
سبق

فاز المتسابق سلطان كايلو لقب بالجولة الثانية لفئة المحترفين من بطولة السعودية تويوتا للدرفت، التي أقيمت أمس في محافظة جدة، بحضور عدد كبير من محبي رياضة السيارات.

وكان المركز الثاني من نصيب زكريا سلوان الذي حقق المركز الأول بالجولة الأولى التي أقيمت مؤخراً بالرياض، يليه مشاري الحربي الذي أكمل النصاب على منصة التتويج بالمركز الثالث.

وأقيمت البطولة علي حلبة "ذا تراك" تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشهدت منافسة مثيرة بمشاركة نخبة أبطال الدرفت.

وأعرب المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يوسف عبدو عن سعادته باستكمال جولات بطولة السعودية تويوتا للدرفت بعد نجاح الجولة الأولى ومستوى المشاركة فيها، الذي شكل القاعدة الأساسية لنجاحها، إضافة إلى الحضور الجماهيري وتفاعله مع أداء المشاركين.

وقال "عبدو": نجاح هذه النوعية من السباقات يرفع القاعدة الجماهيرية لرياضة السيارات ويساعدنا على التوسع بالنشاطات والسباقات لإبراز المواهب ولإعطائهم الفرصة أيضاً لتطوير هذه الموهبة.

يُذكر أن الجولة الثانية للمحترفين قد انطلقت بمحاولتين لكل سائق أولها مرحلة تجريبية للتعرف على مسار الحلبة ثم مرحلة أولى تأهيلية إلى المنافسة الأخيرة بين السائقين لمعرفة من هو بطل الجولة الثانية، التي أثبت من خلال منافساتها السائق سلطان كايلو خبرته وموهبته العالية في سباقات درفت.

وأكد ترشحه للفوز بالبطولة بانتظار انتهاء الجولة الثالثة والختامية التي ستقام في محافظة الخبر الأسبوع المقبل، لتكون خاتمة بطولة السعودية تويوتا للدرفت.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
03:36 PM

"كايلو" يحصد لقب الجولة الثانية من بطولة السعودية للدرفت

أقيمت أمس في جدة بحضور عدد كبير من محبي رياضة السيارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فاز المتسابق سلطان كايلو لقب بالجولة الثانية لفئة المحترفين من بطولة السعودية تويوتا للدرفت، التي أقيمت أمس في محافظة جدة، بحضور عدد كبير من محبي رياضة السيارات.

وكان المركز الثاني من نصيب زكريا سلوان الذي حقق المركز الأول بالجولة الأولى التي أقيمت مؤخراً بالرياض، يليه مشاري الحربي الذي أكمل النصاب على منصة التتويج بالمركز الثالث.

وأقيمت البطولة علي حلبة "ذا تراك" تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشهدت منافسة مثيرة بمشاركة نخبة أبطال الدرفت.

وأعرب المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يوسف عبدو عن سعادته باستكمال جولات بطولة السعودية تويوتا للدرفت بعد نجاح الجولة الأولى ومستوى المشاركة فيها، الذي شكل القاعدة الأساسية لنجاحها، إضافة إلى الحضور الجماهيري وتفاعله مع أداء المشاركين.

وقال "عبدو": نجاح هذه النوعية من السباقات يرفع القاعدة الجماهيرية لرياضة السيارات ويساعدنا على التوسع بالنشاطات والسباقات لإبراز المواهب ولإعطائهم الفرصة أيضاً لتطوير هذه الموهبة.

يُذكر أن الجولة الثانية للمحترفين قد انطلقت بمحاولتين لكل سائق أولها مرحلة تجريبية للتعرف على مسار الحلبة ثم مرحلة أولى تأهيلية إلى المنافسة الأخيرة بين السائقين لمعرفة من هو بطل الجولة الثانية، التي أثبت من خلال منافساتها السائق سلطان كايلو خبرته وموهبته العالية في سباقات درفت.

وأكد ترشحه للفوز بالبطولة بانتظار انتهاء الجولة الثالثة والختامية التي ستقام في محافظة الخبر الأسبوع المقبل، لتكون خاتمة بطولة السعودية تويوتا للدرفت.

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