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بوبايز والخليج الأولى للوجبات السريعة يعلنان عن خطة لتطوير وتنمية علامة بوبايز التجارية في السعودية

وقعا اتفاقية امتياز وتطوير رئيسية حصرية لافتتاح مئات المطاعم الجديدة

أبرمت شركة الخليج الأولى للوجبات السريعة اتفاقية حق امتياز وتطوير رئيسية حصرية للمنطقة، حيث يسعد بوبايز وشركة الخليج الأولىللوجبات السريعة الإعلان عن خطة لتطوير وتنمية علامة بوبايز التجارية في المملكة العربية السعودية.

مع أكثر من 3400 موقع في أكثر من 25 دولة، تعتمد أخبار اليوم على توسعات شركة بوبايز الدولية في الصين وإسبانيا وسويسراوسريلانكا والفلبين. في الآونة الأخيرة، تم الإعلان أن هذه العلامة التجارية ستدخل المملكة المتحدة والهند والدول المجاورة، وستزيد منوجودها في المكسيك.

وتعليقاً على ذلك قال ديفيد شير، الرئيس الدولي لمطاعم العلامة التجارية الدولية الشركة الأم لبوبايز: "يسعدنا الإعلان عن اتفاقيةحق الامتياز والتطوير مع شركة الخليج الأولى للوجبات السريعة لزيادة وتيرة النمو لعلامة بوبايز التجارية في المملكة العربية السعودية، كجزءمن إستراتيجيتنا للتوسع العالمي الأوسع". وأضاف: "يحب العملاء في جميع أنحاء العالم دجاجنا الشهير وبفضل خبرتها الواسعة فيالسوق، ستساعد شركة الخليج الأولى للوجبات السريعة من قدرتنا على الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء المملكة."

على مدار تاريخ الشركة البالغ 49 عامًا، تم اعتماد شركة بوبايز في سوق الدجاج المقلي العالمي لتقنياته الخاصة في الطهي ونكهاتلويزيانا الأصيلة، بما في ذلك ساندوتش الدجاج الشهير وعناصر القائمة الاخرى المميزة.

وقال مدهف كابور، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج الأولى للوجبات السريعة: "نحن فخورون بالشراكة مع بوبايز لتنمية حضورالعلامة التجارية في المملكة العربية السعودية مما يتيح لنا خلق مئات الفرص الوظيفية ومشاركة فرحة بوبايز مع سكان المملكة العربيةالسعودية. نحن حريصون على زيادة حصتنا في سوق مطاعم الخدمة السريعة في المملكة العربية السعودية من خلال الاستمرار في التركيزعلى تقديم خدمة استثنائية وطعامًا رائعًا لعملائنا. نعتقد أن هذا سيضعنا في مكانة جيدة لتحقيق النجاح في المملكة العربية السعودية".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بوبايز والخليج الأولى للوجبات السريعة يعلنان عن خطة لتطوير وتنمية علامة بوبايز التجارية في السعودية
سبق

أبرمت شركة الخليج الأولى للوجبات السريعة اتفاقية حق امتياز وتطوير رئيسية حصرية للمنطقة، حيث يسعد بوبايز وشركة الخليج الأولىللوجبات السريعة الإعلان عن خطة لتطوير وتنمية علامة بوبايز التجارية في المملكة العربية السعودية.

مع أكثر من 3400 موقع في أكثر من 25 دولة، تعتمد أخبار اليوم على توسعات شركة بوبايز الدولية في الصين وإسبانيا وسويسراوسريلانكا والفلبين. في الآونة الأخيرة، تم الإعلان أن هذه العلامة التجارية ستدخل المملكة المتحدة والهند والدول المجاورة، وستزيد منوجودها في المكسيك.

وتعليقاً على ذلك قال ديفيد شير، الرئيس الدولي لمطاعم العلامة التجارية الدولية الشركة الأم لبوبايز: "يسعدنا الإعلان عن اتفاقيةحق الامتياز والتطوير مع شركة الخليج الأولى للوجبات السريعة لزيادة وتيرة النمو لعلامة بوبايز التجارية في المملكة العربية السعودية، كجزءمن إستراتيجيتنا للتوسع العالمي الأوسع". وأضاف: "يحب العملاء في جميع أنحاء العالم دجاجنا الشهير وبفضل خبرتها الواسعة فيالسوق، ستساعد شركة الخليج الأولى للوجبات السريعة من قدرتنا على الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء المملكة."

على مدار تاريخ الشركة البالغ 49 عامًا، تم اعتماد شركة بوبايز في سوق الدجاج المقلي العالمي لتقنياته الخاصة في الطهي ونكهاتلويزيانا الأصيلة، بما في ذلك ساندوتش الدجاج الشهير وعناصر القائمة الاخرى المميزة.

وقال مدهف كابور، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج الأولى للوجبات السريعة: "نحن فخورون بالشراكة مع بوبايز لتنمية حضورالعلامة التجارية في المملكة العربية السعودية مما يتيح لنا خلق مئات الفرص الوظيفية ومشاركة فرحة بوبايز مع سكان المملكة العربيةالسعودية. نحن حريصون على زيادة حصتنا في سوق مطاعم الخدمة السريعة في المملكة العربية السعودية من خلال الاستمرار في التركيزعلى تقديم خدمة استثنائية وطعامًا رائعًا لعملائنا. نعتقد أن هذا سيضعنا في مكانة جيدة لتحقيق النجاح في المملكة العربية السعودية".

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
03:14 AM

بوبايز والخليج الأولى للوجبات السريعة يعلنان عن خطة لتطوير وتنمية علامة بوبايز التجارية في السعودية

وقعا اتفاقية امتياز وتطوير رئيسية حصرية لافتتاح مئات المطاعم الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت شركة الخليج الأولى للوجبات السريعة اتفاقية حق امتياز وتطوير رئيسية حصرية للمنطقة، حيث يسعد بوبايز وشركة الخليج الأولىللوجبات السريعة الإعلان عن خطة لتطوير وتنمية علامة بوبايز التجارية في المملكة العربية السعودية.

مع أكثر من 3400 موقع في أكثر من 25 دولة، تعتمد أخبار اليوم على توسعات شركة بوبايز الدولية في الصين وإسبانيا وسويسراوسريلانكا والفلبين. في الآونة الأخيرة، تم الإعلان أن هذه العلامة التجارية ستدخل المملكة المتحدة والهند والدول المجاورة، وستزيد منوجودها في المكسيك.

وتعليقاً على ذلك قال ديفيد شير، الرئيس الدولي لمطاعم العلامة التجارية الدولية الشركة الأم لبوبايز: "يسعدنا الإعلان عن اتفاقيةحق الامتياز والتطوير مع شركة الخليج الأولى للوجبات السريعة لزيادة وتيرة النمو لعلامة بوبايز التجارية في المملكة العربية السعودية، كجزءمن إستراتيجيتنا للتوسع العالمي الأوسع". وأضاف: "يحب العملاء في جميع أنحاء العالم دجاجنا الشهير وبفضل خبرتها الواسعة فيالسوق، ستساعد شركة الخليج الأولى للوجبات السريعة من قدرتنا على الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء المملكة."

على مدار تاريخ الشركة البالغ 49 عامًا، تم اعتماد شركة بوبايز في سوق الدجاج المقلي العالمي لتقنياته الخاصة في الطهي ونكهاتلويزيانا الأصيلة، بما في ذلك ساندوتش الدجاج الشهير وعناصر القائمة الاخرى المميزة.

وقال مدهف كابور، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج الأولى للوجبات السريعة: "نحن فخورون بالشراكة مع بوبايز لتنمية حضورالعلامة التجارية في المملكة العربية السعودية مما يتيح لنا خلق مئات الفرص الوظيفية ومشاركة فرحة بوبايز مع سكان المملكة العربيةالسعودية. نحن حريصون على زيادة حصتنا في سوق مطاعم الخدمة السريعة في المملكة العربية السعودية من خلال الاستمرار في التركيزعلى تقديم خدمة استثنائية وطعامًا رائعًا لعملائنا. نعتقد أن هذا سيضعنا في مكانة جيدة لتحقيق النجاح في المملكة العربية السعودية".

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