أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير والباحة ومكة المكرمة . وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة. ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد استمرار ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة. وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضاً ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشفا الهدا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.

"الأرصاد" ينبه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدن بمدى الرؤية الأفقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-26 أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير والباحة ومكة المكرمة .



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.



ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد استمرار ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضاً ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشفا الهدا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443 01:12 AM

"الأرصاد" ينبه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدن بمدى الرؤية الأفقية تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحاً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير والباحة ومكة المكرمة .



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.



ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد استمرار ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضاً ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشفا الهدا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.