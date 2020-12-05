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محافظ حفر الباطن يتفقد مركز "القلت" بعد الحالة المطرية

وجّه بدارسة الاستفادة منها بما يخدم الأهالي

زار محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، صباح اليوم، فيضة القلت التابعة لمركز القلت 70 كلم شمال حفر الباطن.

وكان في استقبال المحافظ، رئيس المركز مروي بن برغش الطوالة، والذي قدّم شرحاً تفصيلاً له عن الفيضة وكيفية الاستفادة منها وجعلها منتزهاً برياً.

وتجول المحافظ خلال الزيارة على الفيضة، ووجّه بدارسة الاستفادة منها بما يخدم أهالي المحافظة والمركز.

رافق الأمير منصور بن محمد آل سعود خلال زيارته: مدير شرطة حفر الباطن العميد فايز بن معجب الشهراني، والمشرف العام على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد بن سعد القريني.

محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ حفر الباطن يتفقد مركز "القلت" بعد الحالة المطرية
سبق

زار محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، صباح اليوم، فيضة القلت التابعة لمركز القلت 70 كلم شمال حفر الباطن.

وكان في استقبال المحافظ، رئيس المركز مروي بن برغش الطوالة، والذي قدّم شرحاً تفصيلاً له عن الفيضة وكيفية الاستفادة منها وجعلها منتزهاً برياً.

وتجول المحافظ خلال الزيارة على الفيضة، ووجّه بدارسة الاستفادة منها بما يخدم أهالي المحافظة والمركز.

رافق الأمير منصور بن محمد آل سعود خلال زيارته: مدير شرطة حفر الباطن العميد فايز بن معجب الشهراني، والمشرف العام على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد بن سعد القريني.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
06:25 PM

محافظ حفر الباطن يتفقد مركز "القلت" بعد الحالة المطرية

وجّه بدارسة الاستفادة منها بما يخدم الأهالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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زار محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، صباح اليوم، فيضة القلت التابعة لمركز القلت 70 كلم شمال حفر الباطن.

وكان في استقبال المحافظ، رئيس المركز مروي بن برغش الطوالة، والذي قدّم شرحاً تفصيلاً له عن الفيضة وكيفية الاستفادة منها وجعلها منتزهاً برياً.

وتجول المحافظ خلال الزيارة على الفيضة، ووجّه بدارسة الاستفادة منها بما يخدم أهالي المحافظة والمركز.

رافق الأمير منصور بن محمد آل سعود خلال زيارته: مدير شرطة حفر الباطن العميد فايز بن معجب الشهراني، والمشرف العام على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد بن سعد القريني.

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