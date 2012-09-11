شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، ضِمن مهرجان ولي العهد، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق الأشواط العامة لسنّ الثنايا بمسافة 7 كلم وبعدد 12 شوط. وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: الشوط 1.. (قبول) لـ مطلق علي الخمعلي العنزي 11:24:19 الشوط 2.. (المحيط) لـ محمد زومان محمد مرسان الهاجري 11:22:85 الشوط 3.. (جبارة) لـ سالم سعيد منانة غدير الكتبي 11:25:57 الشوط 4.. (مرفوق) لـ محمد بن سلطان سعيد المالكي 11:29:76 الشوط 5.. (مهمة) لـ نايف مبارك يسلم الصيعري 11:18:85 الشوط 6.. (سمران) لـ حزام علي حمد الفهيدة المري 11:28:89 الشوط 7.. (الحذرة) لـ عبدالله خليفة سلطان بالعبيدة 11:26:40 الشوط 8.. (همام) لـ صالح بنيه صالح البلوي 11:28:73 الشوط 9.. (سلهودة) لـ بدر وجب المغيري العتيبي 11:25:35 الشوط 10.. (غياث) لـ لاهوم سعد طالب الفهيدة المري 11:18:54 (أفضل توقيت) الشوط 11.. (جمرة) لـ محمد حسن آل زايد الهاجري 11:23:00 الشوط 12.. (الحذر) لـ خالد حمود حمد المبخوت الهاجري 11:31:38

مهرجان ولي العهد.. "قبول" تحسم الشوط الأول الرئيسي لسن الثنايا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-11 شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، ضِمن مهرجان ولي العهد، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق الأشواط العامة لسنّ الثنايا بمسافة 7 كلم وبعدد 12 شوط.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الشوط 1..

(قبول) لـ مطلق علي الخمعلي العنزي 11:24:19



الشوط 2..

(المحيط) لـ محمد زومان محمد مرسان الهاجري 11:22:85



الشوط 3..

(جبارة) لـ سالم سعيد منانة غدير الكتبي 11:25:57



الشوط 4..

(مرفوق) لـ محمد بن سلطان سعيد المالكي 11:29:76



الشوط 5..

(مهمة) لـ نايف مبارك يسلم الصيعري 11:18:85



الشوط 6..

(سمران) لـ حزام علي حمد الفهيدة المري 11:28:89



الشوط 7..

(الحذرة) لـ عبدالله خليفة سلطان بالعبيدة 11:26:40



الشوط 8..

(همام) لـ صالح بنيه صالح البلوي 11:28:73



الشوط 9..

(سلهودة) لـ بدر وجب المغيري العتيبي 11:25:35



الشوط 10..

(غياث) لـ لاهوم سعد طالب الفهيدة المري 11:18:54 (أفضل توقيت)



الشوط 11..

(جمرة) لـ محمد حسن آل زايد الهاجري 11:23:00



الشوط 12..

(الحذر) لـ خالد حمود حمد المبخوت الهاجري 11:31:38

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 01:24 PM

مهرجان ولي العهد.. "قبول" تحسم الشوط الأول الرئيسي لسن الثنايا ضمن الأشواط العامة بميدان الطائف للهجن بمسافة 7 كلم و12 شوطًا





A A A





8 مشاركة

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، ضِمن مهرجان ولي العهد، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق الأشواط العامة لسنّ الثنايا بمسافة 7 كلم وبعدد 12 شوط.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الشوط 1..

(قبول) لـ مطلق علي الخمعلي العنزي 11:24:19



الشوط 2..

(المحيط) لـ محمد زومان محمد مرسان الهاجري 11:22:85



الشوط 3..

(جبارة) لـ سالم سعيد منانة غدير الكتبي 11:25:57



الشوط 4..

(مرفوق) لـ محمد بن سلطان سعيد المالكي 11:29:76



الشوط 5..

(مهمة) لـ نايف مبارك يسلم الصيعري 11:18:85



الشوط 6..

(سمران) لـ حزام علي حمد الفهيدة المري 11:28:89



الشوط 7..

(الحذرة) لـ عبدالله خليفة سلطان بالعبيدة 11:26:40



الشوط 8..

(همام) لـ صالح بنيه صالح البلوي 11:28:73



الشوط 9..

(سلهودة) لـ بدر وجب المغيري العتيبي 11:25:35



الشوط 10..

(غياث) لـ لاهوم سعد طالب الفهيدة المري 11:18:54 (أفضل توقيت)



الشوط 11..

(جمرة) لـ محمد حسن آل زايد الهاجري 11:23:00



الشوط 12..

(الحذر) لـ خالد حمود حمد المبخوت الهاجري 11:31:38