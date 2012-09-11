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مهرجان ولي العهد.. "قبول" تحسم الشوط الأول الرئيسي لسن الثنايا

ضمن الأشواط العامة بميدان الطائف للهجن بمسافة 7 كلم و12 شوطًا

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، ضِمن مهرجان ولي العهد، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق الأشواط العامة لسنّ الثنايا بمسافة 7 كلم وبعدد 12 شوط.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:
الشوط 1..
(قبول) لـ مطلق علي الخمعلي العنزي 11:24:19

الشوط 2..
(المحيط) لـ محمد زومان محمد مرسان الهاجري 11:22:85

الشوط 3..
(جبارة) لـ سالم سعيد منانة غدير الكتبي 11:25:57

الشوط 4..
(مرفوق) لـ محمد بن سلطان سعيد المالكي 11:29:76

الشوط 5..
(مهمة) لـ نايف مبارك يسلم الصيعري 11:18:85

الشوط 6..
(سمران) لـ حزام علي حمد الفهيدة المري 11:28:89

الشوط 7..
(الحذرة) لـ عبدالله خليفة سلطان بالعبيدة 11:26:40

الشوط 8..
(همام) لـ صالح بنيه صالح البلوي 11:28:73

الشوط 9..
(سلهودة) لـ بدر وجب المغيري العتيبي 11:25:35

الشوط 10..
(غياث) لـ لاهوم سعد طالب الفهيدة المري 11:18:54 (أفضل توقيت)

الشوط 11..
(جمرة) لـ محمد حسن آل زايد الهاجري 11:23:00

الشوط 12..
(الحذر) لـ خالد حمود حمد المبخوت الهاجري 11:31:38

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مهرجان ولي العهد.. "قبول" تحسم الشوط الأول الرئيسي لسن الثنايا
سبق

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، ضِمن مهرجان ولي العهد، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق الأشواط العامة لسنّ الثنايا بمسافة 7 كلم وبعدد 12 شوط.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:
الشوط 1..
(قبول) لـ مطلق علي الخمعلي العنزي 11:24:19

الشوط 2..
(المحيط) لـ محمد زومان محمد مرسان الهاجري 11:22:85

الشوط 3..
(جبارة) لـ سالم سعيد منانة غدير الكتبي 11:25:57

الشوط 4..
(مرفوق) لـ محمد بن سلطان سعيد المالكي 11:29:76

الشوط 5..
(مهمة) لـ نايف مبارك يسلم الصيعري 11:18:85

الشوط 6..
(سمران) لـ حزام علي حمد الفهيدة المري 11:28:89

الشوط 7..
(الحذرة) لـ عبدالله خليفة سلطان بالعبيدة 11:26:40

الشوط 8..
(همام) لـ صالح بنيه صالح البلوي 11:28:73

الشوط 9..
(سلهودة) لـ بدر وجب المغيري العتيبي 11:25:35

الشوط 10..
(غياث) لـ لاهوم سعد طالب الفهيدة المري 11:18:54 (أفضل توقيت)

الشوط 11..
(جمرة) لـ محمد حسن آل زايد الهاجري 11:23:00

الشوط 12..
(الحذر) لـ خالد حمود حمد المبخوت الهاجري 11:31:38

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
01:24 PM

مهرجان ولي العهد.. "قبول" تحسم الشوط الأول الرئيسي لسن الثنايا

ضمن الأشواط العامة بميدان الطائف للهجن بمسافة 7 كلم و12 شوطًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، ضِمن مهرجان ولي العهد، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق الأشواط العامة لسنّ الثنايا بمسافة 7 كلم وبعدد 12 شوط.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:
الشوط 1..
(قبول) لـ مطلق علي الخمعلي العنزي 11:24:19

الشوط 2..
(المحيط) لـ محمد زومان محمد مرسان الهاجري 11:22:85

الشوط 3..
(جبارة) لـ سالم سعيد منانة غدير الكتبي 11:25:57

الشوط 4..
(مرفوق) لـ محمد بن سلطان سعيد المالكي 11:29:76

الشوط 5..
(مهمة) لـ نايف مبارك يسلم الصيعري 11:18:85

الشوط 6..
(سمران) لـ حزام علي حمد الفهيدة المري 11:28:89

الشوط 7..
(الحذرة) لـ عبدالله خليفة سلطان بالعبيدة 11:26:40

الشوط 8..
(همام) لـ صالح بنيه صالح البلوي 11:28:73

الشوط 9..
(سلهودة) لـ بدر وجب المغيري العتيبي 11:25:35

الشوط 10..
(غياث) لـ لاهوم سعد طالب الفهيدة المري 11:18:54 (أفضل توقيت)

الشوط 11..
(جمرة) لـ محمد حسن آل زايد الهاجري 11:23:00

الشوط 12..
(الحذر) لـ خالد حمود حمد المبخوت الهاجري 11:31:38

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53.8 مليار

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