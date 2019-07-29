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ذوات الهمم والمسنات في المقدمة.. قاصدات بيت الله في عيون "شؤون الحرمين"

توجيه وإرشاد وتوعية من بداية الدخول وحتى المصليات واهتمام بالاحترازات

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية- بتقديم مجموعة من الخدمات والبرامج لخدمة قاصدات بيت الله الحرام.

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية سلمى اللهيبي، أن الإدارة العامة تقوم بالإشراف على عدد من الخدمات الميدانية، التي تقدّمها الإدارات والوحدات التابعة لها، لقاصدات وعمار بيت الله الحرام؛ حيث تقوم إدارة التوجيه والإرشاد بنشر الوعي الديني وتعليم القاصدات عن طريق التعليم الفردي، وتسوية الصفوف والحرص على التباعد الاجتماعي ونشر الباركود؛ وذلك بمسح القاصدة عليه لظهور المادة العلمية والاستفادة منها، كما تقوم بالإرشاد والتوجيه المكاني.

وأضافت أن إدارة الهيئة والممرات تقوم باستقبال الزائرات من قِبَل موظفات إدارة الهيئة والممرات من بداية دخولهن من أبواب المسجد الحرام وتوجيههن للمصليات الخاصة بهن.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية، إلى أن من أبرز المهام التي يقمن بها داخل المصليات: تنظيم المصلى النسائي بتحقيق الإجراءات الاحترازية من التباعد الجسدي بين القاصدات، والمحافظة على لبس الكمامة وفتح الممرات لتسهيل حركة دخول وخروج النساء إلى داخل المصلى، وفصل النساء عن الرجال، وتوجيه القاصدات إلى المصليات المخصصة للنساء، وإرشاد القاصدات إلى المرافق داخل الحرم المكي وخارجه.

وأوضحت أن وحدة الأشخاص ذوات الإعاقة تقوم بالاهتمام بأصحاب الهمم من جميع الفئات، وتقديم الإرشاد الديني والمكاني لهن، بالإضافة إلى الاهتمام بكبار السن.

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ذوات الهمم والمسنات في المقدمة.. قاصدات بيت الله في عيون "شؤون الحرمين"
سبق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية- بتقديم مجموعة من الخدمات والبرامج لخدمة قاصدات بيت الله الحرام.

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية سلمى اللهيبي، أن الإدارة العامة تقوم بالإشراف على عدد من الخدمات الميدانية، التي تقدّمها الإدارات والوحدات التابعة لها، لقاصدات وعمار بيت الله الحرام؛ حيث تقوم إدارة التوجيه والإرشاد بنشر الوعي الديني وتعليم القاصدات عن طريق التعليم الفردي، وتسوية الصفوف والحرص على التباعد الاجتماعي ونشر الباركود؛ وذلك بمسح القاصدة عليه لظهور المادة العلمية والاستفادة منها، كما تقوم بالإرشاد والتوجيه المكاني.

وأضافت أن إدارة الهيئة والممرات تقوم باستقبال الزائرات من قِبَل موظفات إدارة الهيئة والممرات من بداية دخولهن من أبواب المسجد الحرام وتوجيههن للمصليات الخاصة بهن.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية، إلى أن من أبرز المهام التي يقمن بها داخل المصليات: تنظيم المصلى النسائي بتحقيق الإجراءات الاحترازية من التباعد الجسدي بين القاصدات، والمحافظة على لبس الكمامة وفتح الممرات لتسهيل حركة دخول وخروج النساء إلى داخل المصلى، وفصل النساء عن الرجال، وتوجيه القاصدات إلى المصليات المخصصة للنساء، وإرشاد القاصدات إلى المرافق داخل الحرم المكي وخارجه.

وأوضحت أن وحدة الأشخاص ذوات الإعاقة تقوم بالاهتمام بأصحاب الهمم من جميع الفئات، وتقديم الإرشاد الديني والمكاني لهن، بالإضافة إلى الاهتمام بكبار السن.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
09:31 AM

ذوات الهمم والمسنات في المقدمة.. قاصدات بيت الله في عيون "شؤون الحرمين"

توجيه وإرشاد وتوعية من بداية الدخول وحتى المصليات واهتمام بالاحترازات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية- بتقديم مجموعة من الخدمات والبرامج لخدمة قاصدات بيت الله الحرام.

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية سلمى اللهيبي، أن الإدارة العامة تقوم بالإشراف على عدد من الخدمات الميدانية، التي تقدّمها الإدارات والوحدات التابعة لها، لقاصدات وعمار بيت الله الحرام؛ حيث تقوم إدارة التوجيه والإرشاد بنشر الوعي الديني وتعليم القاصدات عن طريق التعليم الفردي، وتسوية الصفوف والحرص على التباعد الاجتماعي ونشر الباركود؛ وذلك بمسح القاصدة عليه لظهور المادة العلمية والاستفادة منها، كما تقوم بالإرشاد والتوجيه المكاني.

وأضافت أن إدارة الهيئة والممرات تقوم باستقبال الزائرات من قِبَل موظفات إدارة الهيئة والممرات من بداية دخولهن من أبواب المسجد الحرام وتوجيههن للمصليات الخاصة بهن.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية، إلى أن من أبرز المهام التي يقمن بها داخل المصليات: تنظيم المصلى النسائي بتحقيق الإجراءات الاحترازية من التباعد الجسدي بين القاصدات، والمحافظة على لبس الكمامة وفتح الممرات لتسهيل حركة دخول وخروج النساء إلى داخل المصلى، وفصل النساء عن الرجال، وتوجيه القاصدات إلى المصليات المخصصة للنساء، وإرشاد القاصدات إلى المرافق داخل الحرم المكي وخارجه.

وأوضحت أن وحدة الأشخاص ذوات الإعاقة تقوم بالاهتمام بأصحاب الهمم من جميع الفئات، وتقديم الإرشاد الديني والمكاني لهن، بالإضافة إلى الاهتمام بكبار السن.

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