النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تطاول "أردوغان" على "ماكرون" يتفاعل بهذا الرد الفرنسي الحاسم

موت سريري بين "الأطلسي" والرئيس.. ووصف الفهم بالضحالة والمرض

قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة: إن وزارة الخارجية في البلاد ستستدعي سفير تركيا، عقب تصريحات مهينة أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق "سكاي نيوز عربية": كان "أردوغان" قد قال إن تحذير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من الموت السريري لحلف شمالي الأطلسي؛ يعكس فهمًا "مريضًا وضحلًا". وأضاف أنه على ماكرون نفسه أن يتأكد مما إذا كان يعاني "الموت السريري".

وقال المسؤول الفرنسي: "فيما يتعلق بالتجاوزات الأخيرة من جانب الرئيس التركي، هذه ليست تصريحات، هذه إهانات.. نحن نتوقع توضيحًا من الرئيس أردوغان".

وتابع الرئيس التركي ردًّا على انتقادات باريس للهجوم التركي، العضو في الناتو، على المقاتلين الأكراد شمالي سوريا: "هذه التصريحات لا تليق سوى بأمثالك الذين هم في حالة موت سريري"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال "أردوغان" لـ"ماكرون": "لا أحد يعيرك اهتمامًا. ما زال لديك طابع مبتدئ، ابدأ بمعالجة ذلك.. حين يتعلق الأمر بالتباهي، أنت تتقن ذلك، لكن حين يكون المطلوب تسديد المبالغ المترتبة عليك للحلف، يختلف الأمر".

وأشار "أردوغان" إلى أن الرئيس الفرنسي يفتقر إلى الخبرة، وأنه لا يعرف طبيعة محاربة الإرهاب، وختم قائلًا: "لوّح قدر ما تشاء، في نهاية المطاف ستعترف بصحة كفاحنا ضد الإرهاب".

الرئاسة الفرنسية وزارة الخارجية الفرنسية سفير تركيا الرئيس التركي رجب أردوغان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلف شمالي الأطلسي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تطاول "أردوغان" على "ماكرون" يتفاعل بهذا الرد الفرنسي الحاسم
سبق

قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة: إن وزارة الخارجية في البلاد ستستدعي سفير تركيا، عقب تصريحات مهينة أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق "سكاي نيوز عربية": كان "أردوغان" قد قال إن تحذير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من الموت السريري لحلف شمالي الأطلسي؛ يعكس فهمًا "مريضًا وضحلًا". وأضاف أنه على ماكرون نفسه أن يتأكد مما إذا كان يعاني "الموت السريري".

وقال المسؤول الفرنسي: "فيما يتعلق بالتجاوزات الأخيرة من جانب الرئيس التركي، هذه ليست تصريحات، هذه إهانات.. نحن نتوقع توضيحًا من الرئيس أردوغان".

وتابع الرئيس التركي ردًّا على انتقادات باريس للهجوم التركي، العضو في الناتو، على المقاتلين الأكراد شمالي سوريا: "هذه التصريحات لا تليق سوى بأمثالك الذين هم في حالة موت سريري"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال "أردوغان" لـ"ماكرون": "لا أحد يعيرك اهتمامًا. ما زال لديك طابع مبتدئ، ابدأ بمعالجة ذلك.. حين يتعلق الأمر بالتباهي، أنت تتقن ذلك، لكن حين يكون المطلوب تسديد المبالغ المترتبة عليك للحلف، يختلف الأمر".

وأشار "أردوغان" إلى أن الرئيس الفرنسي يفتقر إلى الخبرة، وأنه لا يعرف طبيعة محاربة الإرهاب، وختم قائلًا: "لوّح قدر ما تشاء، في نهاية المطاف ستعترف بصحة كفاحنا ضد الإرهاب".

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
08:26 PM

تطاول "أردوغان" على "ماكرون" يتفاعل بهذا الرد الفرنسي الحاسم

موت سريري بين "الأطلسي" والرئيس.. ووصف الفهم بالضحالة والمرض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,928

قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة: إن وزارة الخارجية في البلاد ستستدعي سفير تركيا، عقب تصريحات مهينة أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق "سكاي نيوز عربية": كان "أردوغان" قد قال إن تحذير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من الموت السريري لحلف شمالي الأطلسي؛ يعكس فهمًا "مريضًا وضحلًا". وأضاف أنه على ماكرون نفسه أن يتأكد مما إذا كان يعاني "الموت السريري".

وقال المسؤول الفرنسي: "فيما يتعلق بالتجاوزات الأخيرة من جانب الرئيس التركي، هذه ليست تصريحات، هذه إهانات.. نحن نتوقع توضيحًا من الرئيس أردوغان".

وتابع الرئيس التركي ردًّا على انتقادات باريس للهجوم التركي، العضو في الناتو، على المقاتلين الأكراد شمالي سوريا: "هذه التصريحات لا تليق سوى بأمثالك الذين هم في حالة موت سريري"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال "أردوغان" لـ"ماكرون": "لا أحد يعيرك اهتمامًا. ما زال لديك طابع مبتدئ، ابدأ بمعالجة ذلك.. حين يتعلق الأمر بالتباهي، أنت تتقن ذلك، لكن حين يكون المطلوب تسديد المبالغ المترتبة عليك للحلف، يختلف الأمر".

وأشار "أردوغان" إلى أن الرئيس الفرنسي يفتقر إلى الخبرة، وأنه لا يعرف طبيعة محاربة الإرهاب، وختم قائلًا: "لوّح قدر ما تشاء، في نهاية المطاف ستعترف بصحة كفاحنا ضد الإرهاب".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,256
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,727
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,101
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,443

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة