لجنة ترائي تبوك تتواجد في موقع الرصد لتتبّع هلال شوال

تتواجد، مساء اليوم، لجنة الترائي بمنطقة تبوك في موقع رصد الأهلة المخصص لرصد هلال شهر شوال.
وتبدأ لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة، مساء اليوم الثلاثاء، محاولات رؤية هلال شهر شوال، استجابةً لدعوة المحكمة العليا.
تتواجد، مساء اليوم، لجنة الترائي بمنطقة تبوك في موقع رصد الأهلة المخصص لرصد هلال شهر شوال.
وتبدأ لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة، مساء اليوم الثلاثاء، محاولات رؤية هلال شهر شوال، استجابةً لدعوة المحكمة العليا.
تتواجد، مساء اليوم، لجنة الترائي بمنطقة تبوك في موقع رصد الأهلة المخصص لرصد هلال شهر شوال.
وتبدأ لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة، مساء اليوم الثلاثاء، محاولات رؤية هلال شهر شوال، استجابةً لدعوة المحكمة العليا.
تتواجد، مساء اليوم، لجنة الترائي بمنطقة تبوك في موقع رصد الأهلة المخصص لرصد هلال شهر شوال.
وتبدأ لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة، مساء اليوم الثلاثاء، محاولات رؤية هلال شهر شوال، استجابةً لدعوة المحكمة العليا.