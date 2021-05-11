وتبدأ لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة، مساء اليوم الثلاثاء، محاولات رؤية هلال شهر شوال، استجابةً لدعوة المحكمة العليا.

‏تتواجد، مساء اليوم، لجنة الترائي بمنطقة تبوك في موقع رصد الأهلة المخصص لرصد هلال شهر شوال.

لجنة ترائي تبوك تتواجد في موقع الرصد لتتبّع هلال شوال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-11 ‏تتواجد، مساء اليوم، لجنة الترائي بمنطقة تبوك في موقع رصد الأهلة المخصص لرصد هلال شهر شوال. وتبدأ لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة، مساء اليوم الثلاثاء، محاولات رؤية هلال شهر شوال، استجابةً لدعوة المحكمة العليا.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 04:52 PM

لجنة ترائي تبوك تتواجد في موقع الرصد لتتبّع هلال شوال لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة تستعد لرصد الهلال





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‏تتواجد، مساء اليوم، لجنة الترائي بمنطقة تبوك في موقع رصد الأهلة المخصص لرصد هلال شهر شوال.

وتبدأ لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة، مساء اليوم الثلاثاء، محاولات رؤية هلال شهر شوال، استجابةً لدعوة المحكمة العليا.