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نفوق 400 رأس من الضأن في أمطار وسيول خميس حرب

بعدما دهمت المياه الجارفة الأغنام في حظائرها بـ"النفود"

تسببت الأمطار التي هطلت بغزارة اليوم الاثنين على مركز خميس حرب شرق القنفذة في نفوق ما يقارب 400 رأس من الضأن، بعدما دهمت السيول الجارفة الأغنام في شبوكها (حظائرها) في الخبت (النفود) غرب خميس حرب.

وبيّن من جانبهم بعض سكان المنطقة أنهم لم يعتادوا وصول السيول إلى تلك المواقع حتى في الموسم إلا أن غزارة أمطار اليوم التي استمرت أكثر من ساعتين في الهطول تسببت في وصول السيل إلى حظائر الأغنام وجرفها وكذلك جرف بعضها من العراء عندما كانت في المرعى وعدد كبير منها طمرها الوحل وسط الرمال.

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نفوق 400 رأس من الضأن في أمطار وسيول خميس حرب
سبق

تسببت الأمطار التي هطلت بغزارة اليوم الاثنين على مركز خميس حرب شرق القنفذة في نفوق ما يقارب 400 رأس من الضأن، بعدما دهمت السيول الجارفة الأغنام في شبوكها (حظائرها) في الخبت (النفود) غرب خميس حرب.

وبيّن من جانبهم بعض سكان المنطقة أنهم لم يعتادوا وصول السيول إلى تلك المواقع حتى في الموسم إلا أن غزارة أمطار اليوم التي استمرت أكثر من ساعتين في الهطول تسببت في وصول السيل إلى حظائر الأغنام وجرفها وكذلك جرف بعضها من العراء عندما كانت في المرعى وعدد كبير منها طمرها الوحل وسط الرمال.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
11:41 PM

نفوق 400 رأس من الضأن في أمطار وسيول خميس حرب

بعدما دهمت المياه الجارفة الأغنام في حظائرها بـ"النفود"

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حسن العيسي - القنفذة
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1,182

تسببت الأمطار التي هطلت بغزارة اليوم الاثنين على مركز خميس حرب شرق القنفذة في نفوق ما يقارب 400 رأس من الضأن، بعدما دهمت السيول الجارفة الأغنام في شبوكها (حظائرها) في الخبت (النفود) غرب خميس حرب.

وبيّن من جانبهم بعض سكان المنطقة أنهم لم يعتادوا وصول السيول إلى تلك المواقع حتى في الموسم إلا أن غزارة أمطار اليوم التي استمرت أكثر من ساعتين في الهطول تسببت في وصول السيل إلى حظائر الأغنام وجرفها وكذلك جرف بعضها من العراء عندما كانت في المرعى وعدد كبير منها طمرها الوحل وسط الرمال.

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