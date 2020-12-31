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توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام

مع هطول أمطار الخير والبركة على مكة المكرمة

مع هطول أمطار الخير والبركة على مكة المكرمة، وزعت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية معاطف المطر على المعتمرين والمصلين والعاملين بساحات المسجد الحرام.

من جانبه، أكد المدير العام للجمعية منصور العامر على جاهزية فريق الطوارئ بمكاتب الجمعية الأمامية في المنطقة المركزية وقال: "إن الجمعية جهزت منتجاتها الإبداعية التي تقع ضمن برنامجها الرئيس العناية الذي تقدم من خلاله هدايا أو خدمات تهدف إلى تيسير أداء المناسك، إضافة للعناية بالأطفال ورعاية التائهين وتفريج الكرب وتحفيز العاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار".

وختم "العامر" بأن هدية وضعت خطة للطوارئ تشتمل على توزيع ما تزداد الحاجة إليه عند هطول الأمطار في أماكن عمل الجمعية، حيث جعلت المعاطف الموزعة على ضيوف الرحمن باللون الأخضر، في حين أن ما يوزع على العاملين في الخدمة من النايلون الشفاف، حتى تظهر هوية من يستخدمه من خلال الزي الذي يرتديه.

المسجد الحرام ضيوف الرحمن أمطار جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام
سبق

مع هطول أمطار الخير والبركة على مكة المكرمة، وزعت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية معاطف المطر على المعتمرين والمصلين والعاملين بساحات المسجد الحرام.

من جانبه، أكد المدير العام للجمعية منصور العامر على جاهزية فريق الطوارئ بمكاتب الجمعية الأمامية في المنطقة المركزية وقال: "إن الجمعية جهزت منتجاتها الإبداعية التي تقع ضمن برنامجها الرئيس العناية الذي تقدم من خلاله هدايا أو خدمات تهدف إلى تيسير أداء المناسك، إضافة للعناية بالأطفال ورعاية التائهين وتفريج الكرب وتحفيز العاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار".

وختم "العامر" بأن هدية وضعت خطة للطوارئ تشتمل على توزيع ما تزداد الحاجة إليه عند هطول الأمطار في أماكن عمل الجمعية، حيث جعلت المعاطف الموزعة على ضيوف الرحمن باللون الأخضر، في حين أن ما يوزع على العاملين في الخدمة من النايلون الشفاف، حتى تظهر هوية من يستخدمه من خلال الزي الذي يرتديه.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
10:44 PM

توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام

مع هطول أمطار الخير والبركة على مكة المكرمة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,527

مع هطول أمطار الخير والبركة على مكة المكرمة، وزعت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية معاطف المطر على المعتمرين والمصلين والعاملين بساحات المسجد الحرام.

من جانبه، أكد المدير العام للجمعية منصور العامر على جاهزية فريق الطوارئ بمكاتب الجمعية الأمامية في المنطقة المركزية وقال: "إن الجمعية جهزت منتجاتها الإبداعية التي تقع ضمن برنامجها الرئيس العناية الذي تقدم من خلاله هدايا أو خدمات تهدف إلى تيسير أداء المناسك، إضافة للعناية بالأطفال ورعاية التائهين وتفريج الكرب وتحفيز العاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار".

وختم "العامر" بأن هدية وضعت خطة للطوارئ تشتمل على توزيع ما تزداد الحاجة إليه عند هطول الأمطار في أماكن عمل الجمعية، حيث جعلت المعاطف الموزعة على ضيوف الرحمن باللون الأخضر، في حين أن ما يوزع على العاملين في الخدمة من النايلون الشفاف، حتى تظهر هوية من يستخدمه من خلال الزي الذي يرتديه.

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