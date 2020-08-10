النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يهاجم الجيش الأبيض بعسير.. استشاري الأمراض المعدية يدخل العناية.. ووفاة سكرتيرة القسم

الفاجعة هزَّت تويتر.. ووسم #طارق_الأزرقي انتشر بشكل واسع بدعوات المغردين له بالشفاء

حظيت تغريدة على تويتر من حساب أحد أطباء مستشفى عسير المركزي بانتشار واسع؛ إذ أعلن فيها دخول استشاري الأمراض المعدية وحدة العناية المركزة، ووفاة سكرتيرة القسم بسبب كورونا. وأطلق المغردون في هذا الموضوع وسم ‫#طارق_الأزرقي.

وفي التفاصيل، غرد الدكتور ظافر آل حافظ، استشاري رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى عسير المركزي، في حسابه بتويتر قائلاً: "شعور لا يمكن وصفه. ‏تحضر أول يوم دوام فتفجع بدخول استشاري الأمراض المعدية د. طارق وحدة العناية المركزة بسبب كورونا. ولا تفيق من هذه الصدمة حتى تصدم بوفاة سكرتيرة القسم الأخت خير النساء أمام أعيننا بسبب هذا الفيروس. لا أعرف كيف سأكمل يومي هذا. صورة بدون تحية لمن يشكك بوجود كورونا".

تغريدة "الفاجعة" - كما أطلق عليها - حظيت بتداول واسع، وردود كبيرة؛ إذ رد استشاري الأمراض الجلدية، الدكتور علي سعيد المطوع، بقوله: "خبر محزن.. ‏أسأل الله أن يشفي الدكتور طارق الأزرقي، ويجمع له بين الأجر والعافية، ويغفر لأختنا خير النساء (كيرو)، ويتجاوز عنا وعنها. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

استشاري جراحة عظام الأطفال والجنف، الدكتور مهدي القرني، قال: "الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. د.طارق الأزرقي الأسبوع الماضي يدور على مرضى كورونا والمغذيات بيده، ولا يزال يجاهد شفاه الله وعافاه. نِعْم المعلم والطبيب. ‏والأخت خير النساء -رحمها الله- كانت مضرب المثل في الأدب وإتقان العمل.. اللهم ارفع الغمة".

وغرَّد الطبيب المقيم في البورد السعودي للجراحة العامة، الدكتور عوضة الخثعمي: "اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفه أنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا. دعواتكم لأستاذنا ودكتورنا ‫طارق الأزرقي".

وغرد استشاري طب الأسرة رئيس الجمعية السعودية لأمراض وجراحة السمنة، الدكتور وليد أبو ملحة: "يرقد الأخ الحبيب والصديق العزيز والطبيب الخلوق البروفيسور طارق الأزرقي على السرير الأبيض من جراء إصابته بفيروس كورونا. نتضرع إلى الله أن يلطف به ويشفيه شفاء لا يغادر سقمًا. ما تشوف شرًّا يا أبا عبدالله".

ورد عليه الكاتب علي سعد الموسى: "هذا الخبر المؤلم منكم يا أبا خالد هو للحق سواد صباح.. فعل الدكتور طارق الأزرقي كل ما بوسعه في قيادة صف المواجهة ضد هذا الفيروس هنا في عسير، وأعرف أنه كان الأقرب للفيروس، والأبعد جدًّا عن الإعلام.. كان في قمة الشجاعة وكامل المهنية في وقت ذروة الانتشار. كونوا له بالدعاء.. سينهض".

أما محمد الشهري فكان له تساؤل في ربط الحدث بترقب قرارات وزارة التعليم قائلاً: "أنتم أطباء، وتتبعون أعلى درجات الحيطة والحذر، وفي بيئات طبية معقمة ومجهزة، ومع ذلك يقع بينكم ضحايا لهذا الفيروس. في المقابل هناك توجّه من قِبل وزارة التعليم لبداية العام الدراسي (ربما) حضوريًّا في بيئات عمل متواضعة جدًّا، يرتادها طلاب من فئات عمرية مختلفة، وبكثافة، كيف سيكون حالهم؟".

وتناقل عدد من المغردين عبر وسم مقطع فيديو للدكتور طارق الأزرقي - شافاه الله - وهو يتحدث عن الفيروس عبر برنامج معالي المواطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كورونا" يهاجم الجيش الأبيض بعسير.. استشاري الأمراض المعدية يدخل العناية.. ووفاة سكرتيرة القسم
سبق

حظيت تغريدة على تويتر من حساب أحد أطباء مستشفى عسير المركزي بانتشار واسع؛ إذ أعلن فيها دخول استشاري الأمراض المعدية وحدة العناية المركزة، ووفاة سكرتيرة القسم بسبب كورونا. وأطلق المغردون في هذا الموضوع وسم ‫#طارق_الأزرقي.

وفي التفاصيل، غرد الدكتور ظافر آل حافظ، استشاري رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى عسير المركزي، في حسابه بتويتر قائلاً: "شعور لا يمكن وصفه. ‏تحضر أول يوم دوام فتفجع بدخول استشاري الأمراض المعدية د. طارق وحدة العناية المركزة بسبب كورونا. ولا تفيق من هذه الصدمة حتى تصدم بوفاة سكرتيرة القسم الأخت خير النساء أمام أعيننا بسبب هذا الفيروس. لا أعرف كيف سأكمل يومي هذا. صورة بدون تحية لمن يشكك بوجود كورونا".

تغريدة "الفاجعة" - كما أطلق عليها - حظيت بتداول واسع، وردود كبيرة؛ إذ رد استشاري الأمراض الجلدية، الدكتور علي سعيد المطوع، بقوله: "خبر محزن.. ‏أسأل الله أن يشفي الدكتور طارق الأزرقي، ويجمع له بين الأجر والعافية، ويغفر لأختنا خير النساء (كيرو)، ويتجاوز عنا وعنها. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

استشاري جراحة عظام الأطفال والجنف، الدكتور مهدي القرني، قال: "الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. د.طارق الأزرقي الأسبوع الماضي يدور على مرضى كورونا والمغذيات بيده، ولا يزال يجاهد شفاه الله وعافاه. نِعْم المعلم والطبيب. ‏والأخت خير النساء -رحمها الله- كانت مضرب المثل في الأدب وإتقان العمل.. اللهم ارفع الغمة".

وغرَّد الطبيب المقيم في البورد السعودي للجراحة العامة، الدكتور عوضة الخثعمي: "اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفه أنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا. دعواتكم لأستاذنا ودكتورنا ‫طارق الأزرقي".

وغرد استشاري طب الأسرة رئيس الجمعية السعودية لأمراض وجراحة السمنة، الدكتور وليد أبو ملحة: "يرقد الأخ الحبيب والصديق العزيز والطبيب الخلوق البروفيسور طارق الأزرقي على السرير الأبيض من جراء إصابته بفيروس كورونا. نتضرع إلى الله أن يلطف به ويشفيه شفاء لا يغادر سقمًا. ما تشوف شرًّا يا أبا عبدالله".

ورد عليه الكاتب علي سعد الموسى: "هذا الخبر المؤلم منكم يا أبا خالد هو للحق سواد صباح.. فعل الدكتور طارق الأزرقي كل ما بوسعه في قيادة صف المواجهة ضد هذا الفيروس هنا في عسير، وأعرف أنه كان الأقرب للفيروس، والأبعد جدًّا عن الإعلام.. كان في قمة الشجاعة وكامل المهنية في وقت ذروة الانتشار. كونوا له بالدعاء.. سينهض".

أما محمد الشهري فكان له تساؤل في ربط الحدث بترقب قرارات وزارة التعليم قائلاً: "أنتم أطباء، وتتبعون أعلى درجات الحيطة والحذر، وفي بيئات طبية معقمة ومجهزة، ومع ذلك يقع بينكم ضحايا لهذا الفيروس. في المقابل هناك توجّه من قِبل وزارة التعليم لبداية العام الدراسي (ربما) حضوريًّا في بيئات عمل متواضعة جدًّا، يرتادها طلاب من فئات عمرية مختلفة، وبكثافة، كيف سيكون حالهم؟".

وتناقل عدد من المغردين عبر وسم مقطع فيديو للدكتور طارق الأزرقي - شافاه الله - وهو يتحدث عن الفيروس عبر برنامج معالي المواطن.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
01:01 AM

"كورونا" يهاجم الجيش الأبيض بعسير.. استشاري الأمراض المعدية يدخل العناية.. ووفاة سكرتيرة القسم

الفاجعة هزَّت تويتر.. ووسم #طارق_الأزرقي انتشر بشكل واسع بدعوات المغردين له بالشفاء

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
7
9,333

حظيت تغريدة على تويتر من حساب أحد أطباء مستشفى عسير المركزي بانتشار واسع؛ إذ أعلن فيها دخول استشاري الأمراض المعدية وحدة العناية المركزة، ووفاة سكرتيرة القسم بسبب كورونا. وأطلق المغردون في هذا الموضوع وسم ‫#طارق_الأزرقي.

وفي التفاصيل، غرد الدكتور ظافر آل حافظ، استشاري رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى عسير المركزي، في حسابه بتويتر قائلاً: "شعور لا يمكن وصفه. ‏تحضر أول يوم دوام فتفجع بدخول استشاري الأمراض المعدية د. طارق وحدة العناية المركزة بسبب كورونا. ولا تفيق من هذه الصدمة حتى تصدم بوفاة سكرتيرة القسم الأخت خير النساء أمام أعيننا بسبب هذا الفيروس. لا أعرف كيف سأكمل يومي هذا. صورة بدون تحية لمن يشكك بوجود كورونا".

تغريدة "الفاجعة" - كما أطلق عليها - حظيت بتداول واسع، وردود كبيرة؛ إذ رد استشاري الأمراض الجلدية، الدكتور علي سعيد المطوع، بقوله: "خبر محزن.. ‏أسأل الله أن يشفي الدكتور طارق الأزرقي، ويجمع له بين الأجر والعافية، ويغفر لأختنا خير النساء (كيرو)، ويتجاوز عنا وعنها. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

استشاري جراحة عظام الأطفال والجنف، الدكتور مهدي القرني، قال: "الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. د.طارق الأزرقي الأسبوع الماضي يدور على مرضى كورونا والمغذيات بيده، ولا يزال يجاهد شفاه الله وعافاه. نِعْم المعلم والطبيب. ‏والأخت خير النساء -رحمها الله- كانت مضرب المثل في الأدب وإتقان العمل.. اللهم ارفع الغمة".

وغرَّد الطبيب المقيم في البورد السعودي للجراحة العامة، الدكتور عوضة الخثعمي: "اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفه أنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا. دعواتكم لأستاذنا ودكتورنا ‫طارق الأزرقي".

وغرد استشاري طب الأسرة رئيس الجمعية السعودية لأمراض وجراحة السمنة، الدكتور وليد أبو ملحة: "يرقد الأخ الحبيب والصديق العزيز والطبيب الخلوق البروفيسور طارق الأزرقي على السرير الأبيض من جراء إصابته بفيروس كورونا. نتضرع إلى الله أن يلطف به ويشفيه شفاء لا يغادر سقمًا. ما تشوف شرًّا يا أبا عبدالله".

ورد عليه الكاتب علي سعد الموسى: "هذا الخبر المؤلم منكم يا أبا خالد هو للحق سواد صباح.. فعل الدكتور طارق الأزرقي كل ما بوسعه في قيادة صف المواجهة ضد هذا الفيروس هنا في عسير، وأعرف أنه كان الأقرب للفيروس، والأبعد جدًّا عن الإعلام.. كان في قمة الشجاعة وكامل المهنية في وقت ذروة الانتشار. كونوا له بالدعاء.. سينهض".

أما محمد الشهري فكان له تساؤل في ربط الحدث بترقب قرارات وزارة التعليم قائلاً: "أنتم أطباء، وتتبعون أعلى درجات الحيطة والحذر، وفي بيئات طبية معقمة ومجهزة، ومع ذلك يقع بينكم ضحايا لهذا الفيروس. في المقابل هناك توجّه من قِبل وزارة التعليم لبداية العام الدراسي (ربما) حضوريًّا في بيئات عمل متواضعة جدًّا، يرتادها طلاب من فئات عمرية مختلفة، وبكثافة، كيف سيكون حالهم؟".

وتناقل عدد من المغردين عبر وسم مقطع فيديو للدكتور طارق الأزرقي - شافاه الله - وهو يتحدث عن الفيروس عبر برنامج معالي المواطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,782
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,210
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,040
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,524

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة