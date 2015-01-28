"الصحة": تسجيل 253 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 28 يناير 2021، تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367276 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 208 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358753 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6366 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2157 والحالات الحرجة 362 حالة.
"الصحة": تسجيل 253 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-01-28
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 28 يناير 2021، تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367276 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 208 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358753 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6366 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2157 والحالات الحرجة 362 حالة.
28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
03:37 PM
"الصحة": تسجيل 253 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 28 يناير 2021، تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367276 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 208 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358753 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6366 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2157 والحالات الحرجة 362 حالة.