"واتساب" تصالح مستخدميها بإضافة ميزات استثنائية لأحد أبرز إصداراتها

المنصة بدأت في اختبارها منذ أشهر عديدة قبل أن تعلن عن طرحها رسميًّا

أعلنت منصة التراسل الفوري "واتساب" إضافة ميزات استثنائية، لأحد أبرز الإصدارات الخاصة بها.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تطبيق "واتساب" أضاف مكالمات الصوت والفيديو إلى إصداره لنسخة سطح المكتب.

وسيكون هذا التحديث متاحًا على نسخة سطح المكتب لتطبيق "واتساب" على نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك".

وكانت "واتساب" قد أتاحت تلك الميزة منذ فترة على إصدار التطبيق على الهاتف المحمول الخاص بها أواخر العام الماضي.

وبدأ "واتساب" في اختبار إضافة مكالمات الفيديو والصوت إلى نسخة سطح المكتب منذ أشهر عديدة، قبل أن تعلن عن طرحها رسميًّا، وتظهر أيقونة الدردشة الصوتية والمرئية على شاشة أكبر متى أرادوا التحدث إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.

وفي الوقت الحالي، أعلن "واتساب" أنه لا تتوفر سوى المكالمات المشفرة من طرف إلى طرف، للتأكد من أنها ستعمل بشكل مثالي على سطح المكتب.