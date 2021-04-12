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لجنة الاستئناف باتحاد القدم: نرفض طلب النصر.. ونثبت عقوبة "حمدالله"

قَبِلته شكلًا ورفضته من حيث الموضوع

أعلنت لجنة الاستئناف في اتحاد القدم السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رفض استئناف نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بشأن قرارها الصادر بحق لاعب الفريق الأول لكرة القدم المغربي عبدالرزاق حمدلله.

وأشارت اللجنة، إلى أنها قبلت الاستئناف شكلًا، ورفضته من حيث الموضوع، مؤيدة قرار الانضباط بحق اللاعب.

وأعلنت لجنة الانضباط، الأربعاء، إيقاف حمدالله مؤقتًا لمدة 15 يومًا قابلة للتمديد في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، لحين الانتهاء من دراسة واتخاذ القرار بشأن ما بدر منه، في المباراة التي جمعت فريقه والفيصلي ضمن نصف نهائي الكأس.

لجنة الاستئناف اتحاد القدم السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة الاستئناف باتحاد القدم: نرفض طلب النصر.. ونثبت عقوبة "حمدالله"
سبق

أعلنت لجنة الاستئناف في اتحاد القدم السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رفض استئناف نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بشأن قرارها الصادر بحق لاعب الفريق الأول لكرة القدم المغربي عبدالرزاق حمدلله.

وأشارت اللجنة، إلى أنها قبلت الاستئناف شكلًا، ورفضته من حيث الموضوع، مؤيدة قرار الانضباط بحق اللاعب.

وأعلنت لجنة الانضباط، الأربعاء، إيقاف حمدالله مؤقتًا لمدة 15 يومًا قابلة للتمديد في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، لحين الانتهاء من دراسة واتخاذ القرار بشأن ما بدر منه، في المباراة التي جمعت فريقه والفيصلي ضمن نصف نهائي الكأس.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
02:18 PM

لجنة الاستئناف باتحاد القدم: نرفض طلب النصر.. ونثبت عقوبة "حمدالله"

قَبِلته شكلًا ورفضته من حيث الموضوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة الاستئناف في اتحاد القدم السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رفض استئناف نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بشأن قرارها الصادر بحق لاعب الفريق الأول لكرة القدم المغربي عبدالرزاق حمدلله.

وأشارت اللجنة، إلى أنها قبلت الاستئناف شكلًا، ورفضته من حيث الموضوع، مؤيدة قرار الانضباط بحق اللاعب.

وأعلنت لجنة الانضباط، الأربعاء، إيقاف حمدالله مؤقتًا لمدة 15 يومًا قابلة للتمديد في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، لحين الانتهاء من دراسة واتخاذ القرار بشأن ما بدر منه، في المباراة التي جمعت فريقه والفيصلي ضمن نصف نهائي الكأس.

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