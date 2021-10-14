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"الهيئة الملكية" تتولى الإشراف على الدائري 2 و3 و4 ومشروعات المشاعر والشميسي بمكة

تتولى المهمة محل هيئة التطوير في جميع اللجان ذات العلاقة ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبد الرحمن بن فاروق عداس، اليوم الخميس؛ محضرًا مشتركًا مع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي.

وتفصيلاً، تضمن المحضر نقل الإشراف على مشروعات تطوير الدائري الثاني والثالث والرابع وعدد من المشروعات في المشاعر المقدسة والشميسي، بحلول الهيئة الملكية محل هيئة التطوير في جميع اللجان ذات العلاقة، على أن تتولى الهيئة الملكية هذه المسؤوليات ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل.

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"الهيئة الملكية" تتولى الإشراف على الدائري 2 و3 و4 ومشروعات المشاعر والشميسي بمكة
سبق

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبد الرحمن بن فاروق عداس، اليوم الخميس؛ محضرًا مشتركًا مع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي.

وتفصيلاً، تضمن المحضر نقل الإشراف على مشروعات تطوير الدائري الثاني والثالث والرابع وعدد من المشروعات في المشاعر المقدسة والشميسي، بحلول الهيئة الملكية محل هيئة التطوير في جميع اللجان ذات العلاقة، على أن تتولى الهيئة الملكية هذه المسؤوليات ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
08:35 PM

"الهيئة الملكية" تتولى الإشراف على الدائري 2 و3 و4 ومشروعات المشاعر والشميسي بمكة

تتولى المهمة محل هيئة التطوير في جميع اللجان ذات العلاقة ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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994

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبد الرحمن بن فاروق عداس، اليوم الخميس؛ محضرًا مشتركًا مع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي.

وتفصيلاً، تضمن المحضر نقل الإشراف على مشروعات تطوير الدائري الثاني والثالث والرابع وعدد من المشروعات في المشاعر المقدسة والشميسي، بحلول الهيئة الملكية محل هيئة التطوير في جميع اللجان ذات العلاقة، على أن تتولى الهيئة الملكية هذه المسؤوليات ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل.

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