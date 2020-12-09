النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خطط على الهامش

قبل أكثر من عام من الآن كان العالم برمته مصابًا بالهلع، وحرّكه هذا الهلع باستنفار، ليس لمواجهة الفيروس فقط، بل لإيجاد بدائل لكل شيء وحدث..!

الخطط البديلة هي حلول بكل الأحوال، سواء كانت مدروسة أو لا؛ فوجودها يمثل صمام أمان لإدارة الحياة ومواجهة الأزمات. مشكلتنا في التعاطي مع مفهوم فكرة الخطة البديلة، أو الخطة الثانية، والتعلق المنبهر بالخطة الأولى، مع تعليق الآمال الكبيرة عليها، وكأنها هي الحل الوحيد إذ عدمت الحلول.

حينما يشعر الإنسان بالخطر، وتفشل خططه الراهنة، يلجأ للبدائل. ولأن لجوءه لها لجوء اضطرار، وغير محسوب، فقد يقع في الخطأ. وهذا ما شهدناه في الانتقال الطارئ للتقنية في قطاع التعليم والأزمات التي حدثت مع بداية تلك التحولات، من عدم التمكن من استخدام نظام البلاكبورد في الجامعات، وتعطله، وتم تفادي كل ذلك هذا العام. وما حدث مع منصة مدرستي في التعليم العام، والمشاكل التي عانى منها المستخدمون.

وهذا لم يكن حكرًا على التعليم في السعودية فقط، بل كانت مشكلة في أكثر من دولة؛ ما يعني أن هناك مشكلة مع الحلول البديلة!

للحلول البديلة قيمة تضاهي قيمة الحلول الرئيسة. والفارق بينهما أولوية التطبيق لا أكثر. كما أن التعامل مع الخطط البديلة بهذا المنطق يعطيها قيمة فعلية، ويمنحها حياة وعمرًا أطول، مع إمكانية استخدام في مرات لاحقة، بعكس الخطط البديلة غير المدروسة التي يحدث أن تكون طوق أمان آني الاستخدام، لكن لا يمكن أن يضمن لمستخدمه النجاة؛ لذا التعامل مع الأمور على أساس أن الحياة متقلبة، وأننا بحاجة لخطط بديلة دائمًا، وأن إيجادها في كل خطوة مطلب وليس رفاهية؛ إذ يجعلنا نعيش بطمأنينة أكبر؛ فالخطط البديلة تفتح آفاقًا أرحب، وتمنح أصحابها مساحات شاسعة للتنقل بين الحلول، وتعطيهم فرصًا لإدارة المخاطر والأزمات بشكل جيد.

مها الجبر

الرئيسية/ المملكة

اعلان
خطط على الهامش
سبق

قبل أكثر من عام من الآن كان العالم برمته مصابًا بالهلع، وحرّكه هذا الهلع باستنفار، ليس لمواجهة الفيروس فقط، بل لإيجاد بدائل لكل شيء وحدث..!

الخطط البديلة هي حلول بكل الأحوال، سواء كانت مدروسة أو لا؛ فوجودها يمثل صمام أمان لإدارة الحياة ومواجهة الأزمات. مشكلتنا في التعاطي مع مفهوم فكرة الخطة البديلة، أو الخطة الثانية، والتعلق المنبهر بالخطة الأولى، مع تعليق الآمال الكبيرة عليها، وكأنها هي الحل الوحيد إذ عدمت الحلول.

حينما يشعر الإنسان بالخطر، وتفشل خططه الراهنة، يلجأ للبدائل. ولأن لجوءه لها لجوء اضطرار، وغير محسوب، فقد يقع في الخطأ. وهذا ما شهدناه في الانتقال الطارئ للتقنية في قطاع التعليم والأزمات التي حدثت مع بداية تلك التحولات، من عدم التمكن من استخدام نظام البلاكبورد في الجامعات، وتعطله، وتم تفادي كل ذلك هذا العام. وما حدث مع منصة مدرستي في التعليم العام، والمشاكل التي عانى منها المستخدمون.

وهذا لم يكن حكرًا على التعليم في السعودية فقط، بل كانت مشكلة في أكثر من دولة؛ ما يعني أن هناك مشكلة مع الحلول البديلة!

للحلول البديلة قيمة تضاهي قيمة الحلول الرئيسة. والفارق بينهما أولوية التطبيق لا أكثر. كما أن التعامل مع الخطط البديلة بهذا المنطق يعطيها قيمة فعلية، ويمنحها حياة وعمرًا أطول، مع إمكانية استخدام في مرات لاحقة، بعكس الخطط البديلة غير المدروسة التي يحدث أن تكون طوق أمان آني الاستخدام، لكن لا يمكن أن يضمن لمستخدمه النجاة؛ لذا التعامل مع الأمور على أساس أن الحياة متقلبة، وأننا بحاجة لخطط بديلة دائمًا، وأن إيجادها في كل خطوة مطلب وليس رفاهية؛ إذ يجعلنا نعيش بطمأنينة أكبر؛ فالخطط البديلة تفتح آفاقًا أرحب، وتمنح أصحابها مساحات شاسعة للتنقل بين الحلول، وتعطيهم فرصًا لإدارة المخاطر والأزمات بشكل جيد.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
12:15 AM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
01:08 AM

خطط على الهامش

مها الجبر - الرياض
A A A
0
16

قبل أكثر من عام من الآن كان العالم برمته مصابًا بالهلع، وحرّكه هذا الهلع باستنفار، ليس لمواجهة الفيروس فقط، بل لإيجاد بدائل لكل شيء وحدث..!

الخطط البديلة هي حلول بكل الأحوال، سواء كانت مدروسة أو لا؛ فوجودها يمثل صمام أمان لإدارة الحياة ومواجهة الأزمات. مشكلتنا في التعاطي مع مفهوم فكرة الخطة البديلة، أو الخطة الثانية، والتعلق المنبهر بالخطة الأولى، مع تعليق الآمال الكبيرة عليها، وكأنها هي الحل الوحيد إذ عدمت الحلول.

حينما يشعر الإنسان بالخطر، وتفشل خططه الراهنة، يلجأ للبدائل. ولأن لجوءه لها لجوء اضطرار، وغير محسوب، فقد يقع في الخطأ. وهذا ما شهدناه في الانتقال الطارئ للتقنية في قطاع التعليم والأزمات التي حدثت مع بداية تلك التحولات، من عدم التمكن من استخدام نظام البلاكبورد في الجامعات، وتعطله، وتم تفادي كل ذلك هذا العام. وما حدث مع منصة مدرستي في التعليم العام، والمشاكل التي عانى منها المستخدمون.

وهذا لم يكن حكرًا على التعليم في السعودية فقط، بل كانت مشكلة في أكثر من دولة؛ ما يعني أن هناك مشكلة مع الحلول البديلة!

للحلول البديلة قيمة تضاهي قيمة الحلول الرئيسة. والفارق بينهما أولوية التطبيق لا أكثر. كما أن التعامل مع الخطط البديلة بهذا المنطق يعطيها قيمة فعلية، ويمنحها حياة وعمرًا أطول، مع إمكانية استخدام في مرات لاحقة، بعكس الخطط البديلة غير المدروسة التي يحدث أن تكون طوق أمان آني الاستخدام، لكن لا يمكن أن يضمن لمستخدمه النجاة؛ لذا التعامل مع الأمور على أساس أن الحياة متقلبة، وأننا بحاجة لخطط بديلة دائمًا، وأن إيجادها في كل خطوة مطلب وليس رفاهية؛ إذ يجعلنا نعيش بطمأنينة أكبر؛ فالخطط البديلة تفتح آفاقًا أرحب، وتمنح أصحابها مساحات شاسعة للتنقل بين الحلول، وتعطيهم فرصًا لإدارة المخاطر والأزمات بشكل جيد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,441
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,455
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,319
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,893

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة