النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القادسية يحصن دفاعه بالصربي فيتاس.. والفريق يختتم تحضيراته لملاقاة ضمك

أعلن نادي القادسية تعاقده مع اللاعب الصربي أوروس فيتاس لتعزيز خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من فريق بارتيزان بلجراد الصربي، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وقد لعب فيتاس البالغ من العمر 28 عامًا في آخر موسمين 47 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وسبق للاعب تمثيل منتخب صربيا تحت 21 عامًا، كما لعب لأندية: جيبلير البلجيكي في موسم 2018، ولفريق ارتيش الكازاخستاني موسم 2019، ونادي بارتيزان الصربي موسم 2020.

وفي سياق متصل اختتم الفريق الكروي الأول بنادي القادسية تمارينه اليومية استعدادًا للقاء فريق ضمك مساء يوم غد الجمعة والمقرر إقامته على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

القادسية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
القادسية يحصن دفاعه بالصربي فيتاس.. والفريق يختتم تحضيراته لملاقاة ضمك
سبق

أعلن نادي القادسية تعاقده مع اللاعب الصربي أوروس فيتاس لتعزيز خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من فريق بارتيزان بلجراد الصربي، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وقد لعب فيتاس البالغ من العمر 28 عامًا في آخر موسمين 47 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وسبق للاعب تمثيل منتخب صربيا تحت 21 عامًا، كما لعب لأندية: جيبلير البلجيكي في موسم 2018، ولفريق ارتيش الكازاخستاني موسم 2019، ونادي بارتيزان الصربي موسم 2020.

وفي سياق متصل اختتم الفريق الكروي الأول بنادي القادسية تمارينه اليومية استعدادًا للقاء فريق ضمك مساء يوم غد الجمعة والمقرر إقامته على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
10:00 PM

القادسية يحصن دفاعه بالصربي فيتاس.. والفريق يختتم تحضيراته لملاقاة ضمك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
0
36

أعلن نادي القادسية تعاقده مع اللاعب الصربي أوروس فيتاس لتعزيز خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من فريق بارتيزان بلجراد الصربي، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وقد لعب فيتاس البالغ من العمر 28 عامًا في آخر موسمين 47 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وسبق للاعب تمثيل منتخب صربيا تحت 21 عامًا، كما لعب لأندية: جيبلير البلجيكي في موسم 2018، ولفريق ارتيش الكازاخستاني موسم 2019، ونادي بارتيزان الصربي موسم 2020.

وفي سياق متصل اختتم الفريق الكروي الأول بنادي القادسية تمارينه اليومية استعدادًا للقاء فريق ضمك مساء يوم غد الجمعة والمقرر إقامته على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,151
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,621
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,324
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,609

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة