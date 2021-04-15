عسير.. أمطار وبرد و"الوطني للأرصاد" ينبه

حالة تشمل تأثيراتها ضعفاً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بحالة الطقس اليوم بمنطقة عسير - بمشيئة الله - يتضمن أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة وتساقطاً للبرد, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية على مدينة أبها وضواحيها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل.



وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.