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عسير.. أمطار وبرد و"الوطني للأرصاد" ينبه

حالة تشمل تأثيراتها ضعفاً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بحالة الطقس اليوم بمنطقة عسير - بمشيئة الله - يتضمن أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة وتساقطاً للبرد, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية على مدينة أبها وضواحيها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل.


وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. أمطار وبرد و"الوطني للأرصاد" ينبه
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بحالة الطقس اليوم بمنطقة عسير - بمشيئة الله - يتضمن أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة وتساقطاً للبرد, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية على مدينة أبها وضواحيها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل.


وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
11:54 AM

عسير.. أمطار وبرد و"الوطني للأرصاد" ينبه

حالة تشمل تأثيراتها ضعفاً في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
2,002

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بحالة الطقس اليوم بمنطقة عسير - بمشيئة الله - يتضمن أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة وتساقطاً للبرد, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية على مدينة أبها وضواحيها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل.


وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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