"الصقري" للمرتبة الثانية عشرة بزراعة حائل‎‎

صدرت الموافقة على ترقية مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، المهندس فيصل نزّال الصقري، إلى المرتبة الثانية عشرة.



وعبَّر "الصقري" عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.