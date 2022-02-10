"الصقري" للمرتبة الثانية عشرة بزراعة حائل
صدرت الموافقة على ترقية مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، المهندس فيصل نزّال الصقري، إلى المرتبة الثانية عشرة.
وعبَّر "الصقري" عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.
"الصقري" للمرتبة الثانية عشرة بزراعة حائل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-10
صدرت الموافقة على ترقية مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، المهندس فيصل نزّال الصقري، إلى المرتبة الثانية عشرة.
وعبَّر "الصقري" عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
06:14 PM
"الصقري" للمرتبة الثانية عشرة بزراعة حائل
صدرت الموافقة على ترقية مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، المهندس فيصل نزّال الصقري، إلى المرتبة الثانية عشرة.
وعبَّر "الصقري" عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.