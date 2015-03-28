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الإعلان عن أفضل عشرة لاعبين وأندية خلال العقد الأخير .. تعرف عليها

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFSH، عن قائمة لأفضل 10 لاعبين وأندية في العالم خلال العقد الأخير.

واحتل صدارة قائمة أفضل اللاعبين الأرجنتيني ليونيل ميسي وفي المركز الثاني كريستيانو رونالدو وثالثًا أندرياس أنييستا وفي المركز الرابع نيمار وخامسًا سيرجيو راموس.

وفي المراكز من السادس إلى العاشر كان مانويل نوير ثم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فالإيطالي بوفون والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش ولوكا مودريتش.

وبخصوص الأندية العشر الأفضل فاحتل الصدارة برشلونة ثم ريال مدريد ثم بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وخامسًا أتليتكو مدريد .

وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء يوفنتوس ثم تشيلسي والمان سيتي والمان يونايتيد وفي المركز العاشر كان الأرسنال.

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الإعلان عن أفضل عشرة لاعبين وأندية خلال العقد الأخير .. تعرف عليها
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFSH، عن قائمة لأفضل 10 لاعبين وأندية في العالم خلال العقد الأخير.

واحتل صدارة قائمة أفضل اللاعبين الأرجنتيني ليونيل ميسي وفي المركز الثاني كريستيانو رونالدو وثالثًا أندرياس أنييستا وفي المركز الرابع نيمار وخامسًا سيرجيو راموس.

وفي المراكز من السادس إلى العاشر كان مانويل نوير ثم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فالإيطالي بوفون والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش ولوكا مودريتش.

وبخصوص الأندية العشر الأفضل فاحتل الصدارة برشلونة ثم ريال مدريد ثم بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وخامسًا أتليتكو مدريد .

وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء يوفنتوس ثم تشيلسي والمان سيتي والمان يونايتيد وفي المركز العاشر كان الأرسنال.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
12:49 AM

الإعلان عن أفضل عشرة لاعبين وأندية خلال العقد الأخير .. تعرف عليها

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
1,366

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFSH، عن قائمة لأفضل 10 لاعبين وأندية في العالم خلال العقد الأخير.

واحتل صدارة قائمة أفضل اللاعبين الأرجنتيني ليونيل ميسي وفي المركز الثاني كريستيانو رونالدو وثالثًا أندرياس أنييستا وفي المركز الرابع نيمار وخامسًا سيرجيو راموس.

وفي المراكز من السادس إلى العاشر كان مانويل نوير ثم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فالإيطالي بوفون والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش ولوكا مودريتش.

وبخصوص الأندية العشر الأفضل فاحتل الصدارة برشلونة ثم ريال مدريد ثم بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وخامسًا أتليتكو مدريد .

وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء يوفنتوس ثم تشيلسي والمان سيتي والمان يونايتيد وفي المركز العاشر كان الأرسنال.

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