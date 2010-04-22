النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزكاة": 30 أبريل آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل

دعت المكلفين إلى الالتزام لعدم تعرضهم للغرامات وإجراءات التحصيل النظامية

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية للمنشآت الخاضعة للزكاة والإقرارات الضريبية للشركات غير السعودية الخاضعة لضريبة الدخل هو 18 رمضان 1442هـ، الموافق 30 أبريل 2021م، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

وحثت الهيئة جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم بحد أقصى في هذا التاريخ وسداد جميع المستحقات بموجبها قبل نهاية هذه المهلة حتى يتسنى لها منحهم التسهيلات والشهادات المطلوبة في الوقت المناسب لتمكينهم من إنهاء جميع إجراءاتهم وصرف مستحقاتهم وعدم تعرضهم للغرامات وإجراءات التحصيل النظامية.

وأتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الشهادة الفورية التي يمكن للمنشآت الحصول عليها عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة gazt.gov.sa ضمن المنظومة المتكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لجميع المنشآت لتسهيل تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمة وتسريع تنفيذها، وذلك من خلال أكثر من 74 خدمة وفرتها الهيئة على بوابتها الإلكترونية.

وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل الجهة المسؤولة عن جباية الزكاة والضرائب، وحلقة الوصل بين دافعي الزكاة ومستحقيها من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتحويل مبالغ الزكاة التي تجبيها من المنشآت إلى حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي أولاً بأول للصرف منه على مستحقي الزكاة الشرعية المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة": 30 أبريل آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل
سبق

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية للمنشآت الخاضعة للزكاة والإقرارات الضريبية للشركات غير السعودية الخاضعة لضريبة الدخل هو 18 رمضان 1442هـ، الموافق 30 أبريل 2021م، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

وحثت الهيئة جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم بحد أقصى في هذا التاريخ وسداد جميع المستحقات بموجبها قبل نهاية هذه المهلة حتى يتسنى لها منحهم التسهيلات والشهادات المطلوبة في الوقت المناسب لتمكينهم من إنهاء جميع إجراءاتهم وصرف مستحقاتهم وعدم تعرضهم للغرامات وإجراءات التحصيل النظامية.

وأتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الشهادة الفورية التي يمكن للمنشآت الحصول عليها عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة gazt.gov.sa ضمن المنظومة المتكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لجميع المنشآت لتسهيل تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمة وتسريع تنفيذها، وذلك من خلال أكثر من 74 خدمة وفرتها الهيئة على بوابتها الإلكترونية.

وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل الجهة المسؤولة عن جباية الزكاة والضرائب، وحلقة الوصل بين دافعي الزكاة ومستحقيها من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتحويل مبالغ الزكاة التي تجبيها من المنشآت إلى حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي أولاً بأول للصرف منه على مستحقي الزكاة الشرعية المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
03:17 PM

"الزكاة": 30 أبريل آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل

دعت المكلفين إلى الالتزام لعدم تعرضهم للغرامات وإجراءات التحصيل النظامية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
1,160

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية للمنشآت الخاضعة للزكاة والإقرارات الضريبية للشركات غير السعودية الخاضعة لضريبة الدخل هو 18 رمضان 1442هـ، الموافق 30 أبريل 2021م، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

وحثت الهيئة جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم بحد أقصى في هذا التاريخ وسداد جميع المستحقات بموجبها قبل نهاية هذه المهلة حتى يتسنى لها منحهم التسهيلات والشهادات المطلوبة في الوقت المناسب لتمكينهم من إنهاء جميع إجراءاتهم وصرف مستحقاتهم وعدم تعرضهم للغرامات وإجراءات التحصيل النظامية.

وأتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الشهادة الفورية التي يمكن للمنشآت الحصول عليها عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة gazt.gov.sa ضمن المنظومة المتكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لجميع المنشآت لتسهيل تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمة وتسريع تنفيذها، وذلك من خلال أكثر من 74 خدمة وفرتها الهيئة على بوابتها الإلكترونية.

وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل الجهة المسؤولة عن جباية الزكاة والضرائب، وحلقة الوصل بين دافعي الزكاة ومستحقيها من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتحويل مبالغ الزكاة التي تجبيها من المنشآت إلى حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي أولاً بأول للصرف منه على مستحقي الزكاة الشرعية المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,303
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,164
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,594
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,578

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة