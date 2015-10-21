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"المسند": استقرار جوي عام يستمر لأيام.. سماء صافية وشمس مشرقة وحرارة معتدلة

قال: القريات الأقل حرارة بـ13 درجة و"عرفات" الأعلى أمس بـ42

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، أن يسود اليوم الاستقرار الجوي العام، ويستمر لبضعة أيام.

ولفت "المسند" إلى أن أجواء اليوم تشهد شمسًا مشرقة وسماء صافية وحرارة معتدلة، حتى يأذن الله تعالى بتشكل منخفض متوسطي يجلب معه حالة من عدم الاستقرار.

وأضاف في تغريدات متتابعة في حسابه على تويتر أن القريات سجلت اليوم أقل درجات الحرارة بين 29 محطة في المملكة بـ13 درجة صغرى؛ فيما سجلت "عرفات مكة" أمس 42 درجة كبرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": استقرار جوي عام يستمر لأيام.. سماء صافية وشمس مشرقة وحرارة معتدلة
سبق

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، أن يسود اليوم الاستقرار الجوي العام، ويستمر لبضعة أيام.

ولفت "المسند" إلى أن أجواء اليوم تشهد شمسًا مشرقة وسماء صافية وحرارة معتدلة، حتى يأذن الله تعالى بتشكل منخفض متوسطي يجلب معه حالة من عدم الاستقرار.

وأضاف في تغريدات متتابعة في حسابه على تويتر أن القريات سجلت اليوم أقل درجات الحرارة بين 29 محطة في المملكة بـ13 درجة صغرى؛ فيما سجلت "عرفات مكة" أمس 42 درجة كبرى.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
10:01 AM

"المسند": استقرار جوي عام يستمر لأيام.. سماء صافية وشمس مشرقة وحرارة معتدلة

قال: القريات الأقل حرارة بـ13 درجة و"عرفات" الأعلى أمس بـ42

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، أن يسود اليوم الاستقرار الجوي العام، ويستمر لبضعة أيام.

ولفت "المسند" إلى أن أجواء اليوم تشهد شمسًا مشرقة وسماء صافية وحرارة معتدلة، حتى يأذن الله تعالى بتشكل منخفض متوسطي يجلب معه حالة من عدم الاستقرار.

وأضاف في تغريدات متتابعة في حسابه على تويتر أن القريات سجلت اليوم أقل درجات الحرارة بين 29 محطة في المملكة بـ13 درجة صغرى؛ فيما سجلت "عرفات مكة" أمس 42 درجة كبرى.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
11,219
201,250 سيارة ..

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