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"تعليم الزلفي" يبدأ الاستعدادات للعودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

التعاون أثمر عن نجاحات في "التعليم عن بعد"

بدأت إدارة تعليم الزلفي، فور إعلان العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، استعداداتها من أعمال صيانة ونظافة وتجهيزات مدرسية وتطبيق للإجراءات الاحترازية والمعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، لعودة طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال .

وترأس مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد الطريقي، اجتماع اللجنة العليا والتنفيذية لعودة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، إذ افتتح أمين الإدارة ومقرر لجنة الاستعداد فهد السلمان الاجتماع بكلمة قدّم فيها شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، ولمقام وزارة التعليم ولجميع الزملاء والزميلات على عطاءاتهم التي أثمرت عن نجاحات وقصص مميزة.

بعد ذلك تحدث مدير التعليم مقدماً شكره للقيادة الرشيدة -أيّدها الله- ولمقام وزارة التعليم ولكافة الزملاء والزميلات ومديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات وكافة منسوبي التعليم والشريك الأساسي الأسرة على التعاون المشترك الذي أثمر عن قصص نجاحات وتميز عبر منصة مدرستي وروضتي.

وحث الجميع على التكاتف والتعاون على الاستعداد المميز والمعهود من خلال التجهيزات المدرسية وتطبيق للإجراءات الاحترازية واستقبال الطلاب والطالبات وتوفير بيئة جاذبة مهيأة للطلبة بعد ذلك تمت مداخلة بعض الزملاء والزميلات.

يذكر أن الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال ستعود للميدان، بعد انقطاع دام ٢٣ شهراً ظل التعليم خلالها يقدم عن بُعد عبر منصة مدرستي وروضتي الناجحة، خلال الفترة الماضية للحد من انتشار جائحة كورونا.

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"تعليم الزلفي" يبدأ الاستعدادات للعودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال
سبق

بدأت إدارة تعليم الزلفي، فور إعلان العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، استعداداتها من أعمال صيانة ونظافة وتجهيزات مدرسية وتطبيق للإجراءات الاحترازية والمعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، لعودة طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال .

وترأس مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد الطريقي، اجتماع اللجنة العليا والتنفيذية لعودة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، إذ افتتح أمين الإدارة ومقرر لجنة الاستعداد فهد السلمان الاجتماع بكلمة قدّم فيها شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، ولمقام وزارة التعليم ولجميع الزملاء والزميلات على عطاءاتهم التي أثمرت عن نجاحات وقصص مميزة.

بعد ذلك تحدث مدير التعليم مقدماً شكره للقيادة الرشيدة -أيّدها الله- ولمقام وزارة التعليم ولكافة الزملاء والزميلات ومديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات وكافة منسوبي التعليم والشريك الأساسي الأسرة على التعاون المشترك الذي أثمر عن قصص نجاحات وتميز عبر منصة مدرستي وروضتي.

وحث الجميع على التكاتف والتعاون على الاستعداد المميز والمعهود من خلال التجهيزات المدرسية وتطبيق للإجراءات الاحترازية واستقبال الطلاب والطالبات وتوفير بيئة جاذبة مهيأة للطلبة بعد ذلك تمت مداخلة بعض الزملاء والزميلات.

يذكر أن الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال ستعود للميدان، بعد انقطاع دام ٢٣ شهراً ظل التعليم خلالها يقدم عن بُعد عبر منصة مدرستي وروضتي الناجحة، خلال الفترة الماضية للحد من انتشار جائحة كورونا.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
10:48 PM

"تعليم الزلفي" يبدأ الاستعدادات للعودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

التعاون أثمر عن نجاحات في "التعليم عن بعد"

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فلاح الجوفان - الرياض
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بدأت إدارة تعليم الزلفي، فور إعلان العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، استعداداتها من أعمال صيانة ونظافة وتجهيزات مدرسية وتطبيق للإجراءات الاحترازية والمعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، لعودة طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال .

وترأس مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد الطريقي، اجتماع اللجنة العليا والتنفيذية لعودة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، إذ افتتح أمين الإدارة ومقرر لجنة الاستعداد فهد السلمان الاجتماع بكلمة قدّم فيها شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، ولمقام وزارة التعليم ولجميع الزملاء والزميلات على عطاءاتهم التي أثمرت عن نجاحات وقصص مميزة.

بعد ذلك تحدث مدير التعليم مقدماً شكره للقيادة الرشيدة -أيّدها الله- ولمقام وزارة التعليم ولكافة الزملاء والزميلات ومديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات وكافة منسوبي التعليم والشريك الأساسي الأسرة على التعاون المشترك الذي أثمر عن قصص نجاحات وتميز عبر منصة مدرستي وروضتي.

وحث الجميع على التكاتف والتعاون على الاستعداد المميز والمعهود من خلال التجهيزات المدرسية وتطبيق للإجراءات الاحترازية واستقبال الطلاب والطالبات وتوفير بيئة جاذبة مهيأة للطلبة بعد ذلك تمت مداخلة بعض الزملاء والزميلات.

يذكر أن الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال ستعود للميدان، بعد انقطاع دام ٢٣ شهراً ظل التعليم خلالها يقدم عن بُعد عبر منصة مدرستي وروضتي الناجحة، خلال الفترة الماضية للحد من انتشار جائحة كورونا.

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