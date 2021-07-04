النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

"الفيصل" يضع حجر الأساس للمشروع الاستثماري لمبنى وقف لغة القرآن

الأربعاء المقبل بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة

يضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري، ويُطلَق صندوق الوقف بجامعة الملك عبدالعزيز يوم الأربعاء المقبل بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

وقدَّم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم شكره للأمير خالد الفيصل، الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم، على تشريفه ورعايته الكريمة لهذا الوقف الذي يُعدُّ أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي الرابع تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

يُذكر أن الوقف نال جائزة مكة للتميز في فرعها الثقافي في دورتها الحادية عشرة، ويعد الأول المتخصص في دعم برامج ومبادرات لغة القرآن الكريم ونشر الأبحاث المتعلقة بالإعجاز البلاغي للقرآن والتفسير اللغوي والأدبي، وشرح مفرداته اللغوية، كما يُعنى بالأبحاث اللغوية التطبيقية وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتأهيلهم، وتدريبهم، واستثمار التقنية لخدمة اللغة العربية، وتنمية لغة المجتمع والعناية بالموهوبين في علوم العربية، وتقديم المنح الدراسية لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الفيصل" يضع حجر الأساس للمشروع الاستثماري لمبنى وقف لغة القرآن
سبق

يضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري، ويُطلَق صندوق الوقف بجامعة الملك عبدالعزيز يوم الأربعاء المقبل بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

وقدَّم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم شكره للأمير خالد الفيصل، الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم، على تشريفه ورعايته الكريمة لهذا الوقف الذي يُعدُّ أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي الرابع تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

يُذكر أن الوقف نال جائزة مكة للتميز في فرعها الثقافي في دورتها الحادية عشرة، ويعد الأول المتخصص في دعم برامج ومبادرات لغة القرآن الكريم ونشر الأبحاث المتعلقة بالإعجاز البلاغي للقرآن والتفسير اللغوي والأدبي، وشرح مفرداته اللغوية، كما يُعنى بالأبحاث اللغوية التطبيقية وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتأهيلهم، وتدريبهم، واستثمار التقنية لخدمة اللغة العربية، وتنمية لغة المجتمع والعناية بالموهوبين في علوم العربية، وتقديم المنح الدراسية لهم.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
08:50 PM

"الفيصل" يضع حجر الأساس للمشروع الاستثماري لمبنى وقف لغة القرآن

الأربعاء المقبل بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
4
1,760

يضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري، ويُطلَق صندوق الوقف بجامعة الملك عبدالعزيز يوم الأربعاء المقبل بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

وقدَّم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم شكره للأمير خالد الفيصل، الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم، على تشريفه ورعايته الكريمة لهذا الوقف الذي يُعدُّ أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي الرابع تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

يُذكر أن الوقف نال جائزة مكة للتميز في فرعها الثقافي في دورتها الحادية عشرة، ويعد الأول المتخصص في دعم برامج ومبادرات لغة القرآن الكريم ونشر الأبحاث المتعلقة بالإعجاز البلاغي للقرآن والتفسير اللغوي والأدبي، وشرح مفرداته اللغوية، كما يُعنى بالأبحاث اللغوية التطبيقية وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتأهيلهم، وتدريبهم، واستثمار التقنية لخدمة اللغة العربية، وتنمية لغة المجتمع والعناية بالموهوبين في علوم العربية، وتقديم المنح الدراسية لهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة