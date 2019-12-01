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جامعة الطائف تعلن عن وظائف للرجال والنساء

وفق مجموعة من الشروط.. والتقديم إلكتروني

أعلنت جامعة الطائف عن توفر 3 وظائف صحية شاغرة "أطباء أسنان"، بمسمى طبيب نائب (نساء)، وطبيب مقيم (رجال)، وطبيب مقيم (نساء).

ودعت الجامعة رغبتها في شغل الوظائف عن طريق المسابقة، للمواطنين السعوديين المؤهلين من غير الموظفين، إذ سيتاح التقديم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 11 ربيع الآخر حتى يوم الخميس الموافق 15 من الشهر نفسه الساعة الثانية ظهراً.

ونبهت إلى أن التقديم سيكون من طريق موقع الجامعة الإلكتروني: www.tu.edu.sa مع إرفاق المستندات المطلوبة (بصيغة: PDF)، التي تشمل صورة واضحة من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة، وصورة من التصنيف والتسجيل المهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وصورة واضحة من الهوية الوطنية.

كما تشمل المستندات صورة من الخبرات العملية المطلوبة لكل وظيفة، ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية، وخطاب من جهة العمل موضحاً به مسمى الوظيفة، ومحدداً به بداية الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة.

وأكدت الجامعة ضرورة طباعة نموذج التقديم على الوظيفة والتوقيع عليه والاحتفاظ به ومتابعة موقع الجامعة لمعرفة نتائج القبول المبدئي، والحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة من خلال رابط التقديم ليتم النظر في الطلب، مشيرة إلى أنها ستضطر لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة، كما سيستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة.

ودعت جامعة الطائف جميع المتقدمين والمتقدمات إلى متابعة موقع الجامعة الإلكتروني لمعرفة نتائج القبول المبدئي.

يُذكر أن مستشفى طب الأسنان الجامعي بجامعة الطائف يضم مجموعة من الكفاءات الطبية المتميزة من الاستشاريين والأطباء والفنيين، وجهزت عياداته بأفضل الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة.

وتتكون العيادات التخصصية بمستشفى الأسنان الجامعي من عيادة طب الفم والأسنان العام، وعيادة أسنان الأطفال، وعيادة تقويم الأسنان والفكين، وعيادة علاج جذور عصب الأسنان، وعيادة علاج أمراض وجراحة اللثة، وعيادة جراحة الوجه والفكين، وعيادة إصلاح الأسنان، وعيادة تركيبات الأسنان.

كما يضم المستشفى العيادات التدريبية للطلاب والتي جهزت لتدريب طلاب المراحل المتقدمة بأفضل الأجهزة الطبية، ليتمكن من خلالها الطالب من معالجة المرضى تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في الكلية.

جامعة الطائف توفر 3 وظائف أطباء أسنان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الطائف تعلن عن وظائف للرجال والنساء
سبق

أعلنت جامعة الطائف عن توفر 3 وظائف صحية شاغرة "أطباء أسنان"، بمسمى طبيب نائب (نساء)، وطبيب مقيم (رجال)، وطبيب مقيم (نساء).

ودعت الجامعة رغبتها في شغل الوظائف عن طريق المسابقة، للمواطنين السعوديين المؤهلين من غير الموظفين، إذ سيتاح التقديم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 11 ربيع الآخر حتى يوم الخميس الموافق 15 من الشهر نفسه الساعة الثانية ظهراً.

ونبهت إلى أن التقديم سيكون من طريق موقع الجامعة الإلكتروني: www.tu.edu.sa مع إرفاق المستندات المطلوبة (بصيغة: PDF)، التي تشمل صورة واضحة من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة، وصورة من التصنيف والتسجيل المهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وصورة واضحة من الهوية الوطنية.

كما تشمل المستندات صورة من الخبرات العملية المطلوبة لكل وظيفة، ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية، وخطاب من جهة العمل موضحاً به مسمى الوظيفة، ومحدداً به بداية الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة.

وأكدت الجامعة ضرورة طباعة نموذج التقديم على الوظيفة والتوقيع عليه والاحتفاظ به ومتابعة موقع الجامعة لمعرفة نتائج القبول المبدئي، والحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة من خلال رابط التقديم ليتم النظر في الطلب، مشيرة إلى أنها ستضطر لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة، كما سيستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة.

ودعت جامعة الطائف جميع المتقدمين والمتقدمات إلى متابعة موقع الجامعة الإلكتروني لمعرفة نتائج القبول المبدئي.

يُذكر أن مستشفى طب الأسنان الجامعي بجامعة الطائف يضم مجموعة من الكفاءات الطبية المتميزة من الاستشاريين والأطباء والفنيين، وجهزت عياداته بأفضل الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة.

وتتكون العيادات التخصصية بمستشفى الأسنان الجامعي من عيادة طب الفم والأسنان العام، وعيادة أسنان الأطفال، وعيادة تقويم الأسنان والفكين، وعيادة علاج جذور عصب الأسنان، وعيادة علاج أمراض وجراحة اللثة، وعيادة جراحة الوجه والفكين، وعيادة إصلاح الأسنان، وعيادة تركيبات الأسنان.

كما يضم المستشفى العيادات التدريبية للطلاب والتي جهزت لتدريب طلاب المراحل المتقدمة بأفضل الأجهزة الطبية، ليتمكن من خلالها الطالب من معالجة المرضى تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في الكلية.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
03:05 PM

جامعة الطائف تعلن عن وظائف للرجال والنساء

وفق مجموعة من الشروط.. والتقديم إلكتروني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أعلنت جامعة الطائف عن توفر 3 وظائف صحية شاغرة "أطباء أسنان"، بمسمى طبيب نائب (نساء)، وطبيب مقيم (رجال)، وطبيب مقيم (نساء).

ودعت الجامعة رغبتها في شغل الوظائف عن طريق المسابقة، للمواطنين السعوديين المؤهلين من غير الموظفين، إذ سيتاح التقديم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 11 ربيع الآخر حتى يوم الخميس الموافق 15 من الشهر نفسه الساعة الثانية ظهراً.

ونبهت إلى أن التقديم سيكون من طريق موقع الجامعة الإلكتروني: www.tu.edu.sa مع إرفاق المستندات المطلوبة (بصيغة: PDF)، التي تشمل صورة واضحة من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة، وصورة من التصنيف والتسجيل المهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وصورة واضحة من الهوية الوطنية.

كما تشمل المستندات صورة من الخبرات العملية المطلوبة لكل وظيفة، ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية، وخطاب من جهة العمل موضحاً به مسمى الوظيفة، ومحدداً به بداية الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة.

وأكدت الجامعة ضرورة طباعة نموذج التقديم على الوظيفة والتوقيع عليه والاحتفاظ به ومتابعة موقع الجامعة لمعرفة نتائج القبول المبدئي، والحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة من خلال رابط التقديم ليتم النظر في الطلب، مشيرة إلى أنها ستضطر لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة، كما سيستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة.

ودعت جامعة الطائف جميع المتقدمين والمتقدمات إلى متابعة موقع الجامعة الإلكتروني لمعرفة نتائج القبول المبدئي.

يُذكر أن مستشفى طب الأسنان الجامعي بجامعة الطائف يضم مجموعة من الكفاءات الطبية المتميزة من الاستشاريين والأطباء والفنيين، وجهزت عياداته بأفضل الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة.

وتتكون العيادات التخصصية بمستشفى الأسنان الجامعي من عيادة طب الفم والأسنان العام، وعيادة أسنان الأطفال، وعيادة تقويم الأسنان والفكين، وعيادة علاج جذور عصب الأسنان، وعيادة علاج أمراض وجراحة اللثة، وعيادة جراحة الوجه والفكين، وعيادة إصلاح الأسنان، وعيادة تركيبات الأسنان.

كما يضم المستشفى العيادات التدريبية للطلاب والتي جهزت لتدريب طلاب المراحل المتقدمة بأفضل الأجهزة الطبية، ليتمكن من خلالها الطالب من معالجة المرضى تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في الكلية.

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