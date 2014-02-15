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"الصحة": تسجيل 1982 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3372 خلال الـ24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا في 3 دول.. 473 وفاة جديدة بالبرازيل و146 بالمكسيك و60 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 58540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و473 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أمس، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 27 مليونًا و538503؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 638835.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 7831 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و146 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ خمسة ملايين و300537؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 312965.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و60 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 457081 من ضمنهم 388943 حالة تم شفاؤها، و23409 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد البرازيل المكسيك مصر

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ضحايا كورونا في 3 دول.. 473 وفاة جديدة بالبرازيل و146 بالمكسيك و60 بمصر
سبق

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 58540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و473 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أمس، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 27 مليونًا و538503؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 638835.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 7831 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و146 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ خمسة ملايين و300537؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 312965.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و60 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 457081 من ضمنهم 388943 حالة تم شفاؤها، و23409 حالات وفاة.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:20 AM

ضحايا كورونا في 3 دول.. 473 وفاة جديدة بالبرازيل و146 بالمكسيك و60 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 58540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و473 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أمس، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 27 مليونًا و538503؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 638835.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 7831 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و146 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ خمسة ملايين و300537؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 312965.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و60 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 457081 من ضمنهم 388943 حالة تم شفاؤها، و23409 حالات وفاة.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,964
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