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النيابة العامة: مصادرة ٢٨ مليونًا وسجن مالك مؤسسة وموظف ٩ سنوات

شاهد.. حملات تضبط 1597 مخالفة توطين واحترازات على منشآت بمكة

فيما تستقبل "الموارد البشرية" البلاغات عبر الاتصال وتطبيق "معاً للرصد"

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، 6802 جولات رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1597 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة بالمنطقة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2951 جولة، ضُبطت خلالها 805 مخالفات، والطائف 1287 جولة ضُبطت خلالها 453 مخالفة، والعاصمة المقدّسة 2067 جولة ضُبطت خلالها 274 مخالفة، والقنفذة 497 جولة ضُبطت خلالها 65 مخالفة.

تأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).

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شاهد.. حملات تضبط 1597 مخالفة توطين واحترازات على منشآت بمكة
سبق

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، 6802 جولات رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1597 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة بالمنطقة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2951 جولة، ضُبطت خلالها 805 مخالفات، والطائف 1287 جولة ضُبطت خلالها 453 مخالفة، والعاصمة المقدّسة 2067 جولة ضُبطت خلالها 274 مخالفة، والقنفذة 497 جولة ضُبطت خلالها 65 مخالفة.

تأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
11:59 AM

شاهد.. حملات تضبط 1597 مخالفة توطين واحترازات على منشآت بمكة

فيما تستقبل "الموارد البشرية" البلاغات عبر الاتصال وتطبيق "معاً للرصد"

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عبدالله الراجحي - جدة
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نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، 6802 جولات رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1597 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة بالمنطقة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2951 جولة، ضُبطت خلالها 805 مخالفات، والطائف 1287 جولة ضُبطت خلالها 453 مخالفة، والعاصمة المقدّسة 2067 جولة ضُبطت خلالها 274 مخالفة، والقنفذة 497 جولة ضُبطت خلالها 65 مخالفة.

تأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).

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