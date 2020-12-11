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رئيس هيئة الفضاء يبحث مع سفير الهند بالرياض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"سلطان بن سلمان" ينوّه بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وعراقتها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.
وتم خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

ونوه الأمير سلطان بن سلمان بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وعراقتها التي تمتد لعقود، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي.
من جانبه عبر السفير الهندي عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين المملكة والهند.

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس هيئة الفضاء يبحث مع سفير الهند بالرياض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.
وتم خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

ونوه الأمير سلطان بن سلمان بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وعراقتها التي تمتد لعقود، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي.
من جانبه عبر السفير الهندي عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين المملكة والهند.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
04:03 PM

رئيس هيئة الفضاء يبحث مع سفير الهند بالرياض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"سلطان بن سلمان" ينوّه بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وعراقتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.
وتم خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

ونوه الأمير سلطان بن سلمان بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وعراقتها التي تمتد لعقود، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي.
من جانبه عبر السفير الهندي عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين المملكة والهند.

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