شاهد.. السيول تجرف مركبة بقوة في وادي جازان ونجاة قائدها

أمطار الأيام الماضية الغزيرة تلقي بظلالها.. و"المدني" يتدخل

جرفت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان اليوم، مركبة في وادي جازان، فيما تواصل فرق الدفاع المدني إخراجها بعد تمكنهم من إخراج قائدها.

وشهدت منطقة جازان خلال الأيام الماضية أمطاراً بين الغزيرة وشديدة الغزارة على معظم محافظاتها، سالت على إثرها معظم أودية المنطقة.