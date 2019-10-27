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مُشادّة قوية بين زوجين تؤخر رحلة "الخطوط السعودية" إلى جدة

قادمة من الفلبين.. وتسببت في تأخير الإقلاع

تسببت مشادة كلامية قوية بين زوجين على رحلة السعودية "SV871" من الفلبين إلى المملكة، في تأخير الرحلة عن موعدها المحدد.

ونقلت صحيفة "مانيلا تايمز" عن سلطات مطار مانيلا في وقت متأخر من يوم أمس السبت في بيان، أن رحلة الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى جدة، يوم الجمعة، شهدت تأخيرًا لمدة نصف ساعة عن موعد إقلاعها بسبب مشادة كلامية قوية بين زوجين؛ مما اضطر طاقم الرحلة إلى تدخل لإنهاء الخلاف من أجل سلامة الركاب.

وتابع البيان أن المسافرين كانوا يخشون أن تتحول المشادة الكلامية إلى مشادرة بالأيدي أو يصبح فيها أذى جسدي؛ مشيرة إلى أنه كذلك تم استدعاء الطاقم الطبي بعد أن شعرت الزوجة بضيق تنفس وألم في الصدر.

مشادة كلامية رحلة السعودية الفلبين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مُشادّة قوية بين زوجين تؤخر رحلة "الخطوط السعودية" إلى جدة
سبق

تسببت مشادة كلامية قوية بين زوجين على رحلة السعودية "SV871" من الفلبين إلى المملكة، في تأخير الرحلة عن موعدها المحدد.

ونقلت صحيفة "مانيلا تايمز" عن سلطات مطار مانيلا في وقت متأخر من يوم أمس السبت في بيان، أن رحلة الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى جدة، يوم الجمعة، شهدت تأخيرًا لمدة نصف ساعة عن موعد إقلاعها بسبب مشادة كلامية قوية بين زوجين؛ مما اضطر طاقم الرحلة إلى تدخل لإنهاء الخلاف من أجل سلامة الركاب.

وتابع البيان أن المسافرين كانوا يخشون أن تتحول المشادة الكلامية إلى مشادرة بالأيدي أو يصبح فيها أذى جسدي؛ مشيرة إلى أنه كذلك تم استدعاء الطاقم الطبي بعد أن شعرت الزوجة بضيق تنفس وألم في الصدر.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
08:31 AM

مُشادّة قوية بين زوجين تؤخر رحلة "الخطوط السعودية" إلى جدة

قادمة من الفلبين.. وتسببت في تأخير الإقلاع

A A A
خالد علي - الرياض
4
16,329

تسببت مشادة كلامية قوية بين زوجين على رحلة السعودية "SV871" من الفلبين إلى المملكة، في تأخير الرحلة عن موعدها المحدد.

ونقلت صحيفة "مانيلا تايمز" عن سلطات مطار مانيلا في وقت متأخر من يوم أمس السبت في بيان، أن رحلة الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى جدة، يوم الجمعة، شهدت تأخيرًا لمدة نصف ساعة عن موعد إقلاعها بسبب مشادة كلامية قوية بين زوجين؛ مما اضطر طاقم الرحلة إلى تدخل لإنهاء الخلاف من أجل سلامة الركاب.

وتابع البيان أن المسافرين كانوا يخشون أن تتحول المشادة الكلامية إلى مشادرة بالأيدي أو يصبح فيها أذى جسدي؛ مشيرة إلى أنه كذلك تم استدعاء الطاقم الطبي بعد أن شعرت الزوجة بضيق تنفس وألم في الصدر.

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