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الجوازات تعلن عن بدء سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية

إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة

كشفت المديرية العامة للجوازات، أن سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بدا اليوم.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبَل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية؛ حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن؛ فقد قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هـ الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

وأوضح المصدر أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقًا للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذوات العلاقة، ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب في العودة من المواطنين؛ حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.

الجوازات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوازات تعلن عن بدء سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية
سبق

كشفت المديرية العامة للجوازات، أن سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بدا اليوم.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبَل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية؛ حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن؛ فقد قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هـ الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

وأوضح المصدر أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقًا للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذوات العلاقة، ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب في العودة من المواطنين؛ حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
11:37 AM

الجوازات تعلن عن بدء سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية

إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت المديرية العامة للجوازات، أن سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بدا اليوم.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبَل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية؛ حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن؛ فقد قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هـ الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

وأوضح المصدر أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقًا للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذوات العلاقة، ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب في العودة من المواطنين؛ حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.

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