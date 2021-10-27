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"الخريف" يعلن إطلاق برنامج لأتمتة 4.000 مصنع وتوفر وظائف للمواطنين

بدلاً من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية

‬كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف عن إطلاق برنامج يهدف لتحويل 4.000 مصنعٍ من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية، وخلق الوظائف النوعية للمواطنين.

وقال خلال مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم: "إن فرص العمل في قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة اليوم أفضل وأكثر من الفرص في الماضي، وأن القطاعين ستخلق فرصًا نوعية ومناسبة للشباب والشابات من أبناء وبنات الوطن"، مشيرًا إلى أهمية تزويد الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل بالمهارات اللازمة للوظائف الحالية والمستقبلية في قطاعي الصناعة والتعدين، ودور برنامج تنمية القدرات البشرية في تحقيق ذلك.

وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دورًا مؤثرًا في عملية تطوير قطاعي الصناعة والتعدين، ومن المهم أن يكون منفتحًا وقابلًا للتغيير، بما في ذلك الاستعداد لتبني التقنيات الحديثة، واستقطاب أصحاب المهارات، والابتكارات، مشيراً إلى حرص المملكة على التوسع في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وخلال المشاركة؛ تطرق لأهمية التوسع في التقنية بما يسهم في ريادة المملكة في العديد من الصناعات على مستوى المنطقة، واستغلال موقعها الاستراتيجي لتصبح منصةً لوجستيةً عالميةً، منوهًا بأن التوجهات الاستراتيجية للوزارة تستند على مبدأ المرونة والتعافي والبحث عن فرص التطوير، من خلال تبني العديد من القطاعات من بينها: الصناعات الدوائية وصناعة اللقاحات، مما يتطلب بناء المزيد من المهارات والتوسع في استخدام التقنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريف" يعلن إطلاق برنامج لأتمتة 4.000 مصنع وتوفر وظائف للمواطنين
سبق

‬كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف عن إطلاق برنامج يهدف لتحويل 4.000 مصنعٍ من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية، وخلق الوظائف النوعية للمواطنين.

وقال خلال مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم: "إن فرص العمل في قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة اليوم أفضل وأكثر من الفرص في الماضي، وأن القطاعين ستخلق فرصًا نوعية ومناسبة للشباب والشابات من أبناء وبنات الوطن"، مشيرًا إلى أهمية تزويد الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل بالمهارات اللازمة للوظائف الحالية والمستقبلية في قطاعي الصناعة والتعدين، ودور برنامج تنمية القدرات البشرية في تحقيق ذلك.

وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دورًا مؤثرًا في عملية تطوير قطاعي الصناعة والتعدين، ومن المهم أن يكون منفتحًا وقابلًا للتغيير، بما في ذلك الاستعداد لتبني التقنيات الحديثة، واستقطاب أصحاب المهارات، والابتكارات، مشيراً إلى حرص المملكة على التوسع في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وخلال المشاركة؛ تطرق لأهمية التوسع في التقنية بما يسهم في ريادة المملكة في العديد من الصناعات على مستوى المنطقة، واستغلال موقعها الاستراتيجي لتصبح منصةً لوجستيةً عالميةً، منوهًا بأن التوجهات الاستراتيجية للوزارة تستند على مبدأ المرونة والتعافي والبحث عن فرص التطوير، من خلال تبني العديد من القطاعات من بينها: الصناعات الدوائية وصناعة اللقاحات، مما يتطلب بناء المزيد من المهارات والتوسع في استخدام التقنية.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
05:23 PM

"الخريف" يعلن إطلاق برنامج لأتمتة 4.000 مصنع وتوفر وظائف للمواطنين

بدلاً من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف عن إطلاق برنامج يهدف لتحويل 4.000 مصنعٍ من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية، وخلق الوظائف النوعية للمواطنين.

وقال خلال مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم: "إن فرص العمل في قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة اليوم أفضل وأكثر من الفرص في الماضي، وأن القطاعين ستخلق فرصًا نوعية ومناسبة للشباب والشابات من أبناء وبنات الوطن"، مشيرًا إلى أهمية تزويد الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل بالمهارات اللازمة للوظائف الحالية والمستقبلية في قطاعي الصناعة والتعدين، ودور برنامج تنمية القدرات البشرية في تحقيق ذلك.

وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دورًا مؤثرًا في عملية تطوير قطاعي الصناعة والتعدين، ومن المهم أن يكون منفتحًا وقابلًا للتغيير، بما في ذلك الاستعداد لتبني التقنيات الحديثة، واستقطاب أصحاب المهارات، والابتكارات، مشيراً إلى حرص المملكة على التوسع في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وخلال المشاركة؛ تطرق لأهمية التوسع في التقنية بما يسهم في ريادة المملكة في العديد من الصناعات على مستوى المنطقة، واستغلال موقعها الاستراتيجي لتصبح منصةً لوجستيةً عالميةً، منوهًا بأن التوجهات الاستراتيجية للوزارة تستند على مبدأ المرونة والتعافي والبحث عن فرص التطوير، من خلال تبني العديد من القطاعات من بينها: الصناعات الدوائية وصناعة اللقاحات، مما يتطلب بناء المزيد من المهارات والتوسع في استخدام التقنية.

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