النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يشدد وطأته على أمريكا.. ويصيب 102.420 شخصًا في 24 ساعة

حصيلة الحالات تقفز إلى 26.916.192

سجلت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 102.420 إصابة و2.618 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت جامعة جونز هوبكينز المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في إحصائية يومية نشرتها اليوم (الأحد)، أن حصيلة الإصابات المسجلة ارتفع إلى مستوى 26.916.192.

وأضافت الجامعة أن إجمالي عدد ضحايا الجائحة في البلاد بلغ مستوى 462.173 متوفى، وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يشدد وطأته على أمريكا.. ويصيب 102.420 شخصًا في 24 ساعة
سبق

سجلت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 102.420 إصابة و2.618 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت جامعة جونز هوبكينز المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في إحصائية يومية نشرتها اليوم (الأحد)، أن حصيلة الإصابات المسجلة ارتفع إلى مستوى 26.916.192.

وأضافت الجامعة أن إجمالي عدد ضحايا الجائحة في البلاد بلغ مستوى 462.173 متوفى، وفقًا لـ"رويترز".

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
09:08 PM

"كورونا" يشدد وطأته على أمريكا.. ويصيب 102.420 شخصًا في 24 ساعة

حصيلة الحالات تقفز إلى 26.916.192

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
528

سجلت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 102.420 إصابة و2.618 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت جامعة جونز هوبكينز المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في إحصائية يومية نشرتها اليوم (الأحد)، أن حصيلة الإصابات المسجلة ارتفع إلى مستوى 26.916.192.

وأضافت الجامعة أن إجمالي عدد ضحايا الجائحة في البلاد بلغ مستوى 462.173 متوفى، وفقًا لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,909
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,378
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,507
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,293

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة