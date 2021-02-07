"كورونا" يشدد وطأته على أمريكا.. ويصيب 102.420 شخصًا في 24 ساعة
حصيلة الحالات تقفز إلى 26.916.192
سجلت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 102.420 إصابة و2.618 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت جامعة جونز هوبكينز المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في إحصائية يومية نشرتها اليوم (الأحد)، أن حصيلة الإصابات المسجلة ارتفع إلى مستوى 26.916.192.
وأضافت الجامعة أن إجمالي عدد ضحايا الجائحة في البلاد بلغ مستوى 462.173 متوفى، وفقًا لـ"رويترز".
"كورونا" يشدد وطأته على أمريكا.. ويصيب 102.420 شخصًا في 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-07
سجلت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 102.420 إصابة و2.618 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت جامعة جونز هوبكينز المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في إحصائية يومية نشرتها اليوم (الأحد)، أن حصيلة الإصابات المسجلة ارتفع إلى مستوى 26.916.192.
وأضافت الجامعة أن إجمالي عدد ضحايا الجائحة في البلاد بلغ مستوى 462.173 متوفى، وفقًا لـ"رويترز".
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
09:08 PM
"كورونا" يشدد وطأته على أمريكا.. ويصيب 102.420 شخصًا في 24 ساعة
حصيلة الحالات تقفز إلى 26.916.192
سجلت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 102.420 إصابة و2.618 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت جامعة جونز هوبكينز المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في إحصائية يومية نشرتها اليوم (الأحد)، أن حصيلة الإصابات المسجلة ارتفع إلى مستوى 26.916.192.
وأضافت الجامعة أن إجمالي عدد ضحايا الجائحة في البلاد بلغ مستوى 462.173 متوفى، وفقًا لـ"رويترز".