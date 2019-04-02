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هروب نزيل يعاني تخلفًا عقليًا من "مركز تأهيل القنفذة"

الشرطة أعادته في اليوم نفسه بعدما وجد يهيم بالطرقات

شهد مركز التأهيل الشامل بمحافظة القنفذة هروب نزيل يبلغ من العمر 18 عامًا ويعاني تخلفًا عقليًا، دون علم الحارس، وخرج من بوابات المركز حافي القدمين، وبقي يهيم وسط الطرقات معرضًا نفسه للخطر، حتى تمكن فاعل خير من إبلاغ الجهات الأمنية والشرطة التي بدورها إعادته مرة أخرى لمركز التأهيل.

وأشارت مصادر "سبق" إلى أن النزيل هرب نتيجة ضعف الحراسة الأمنية بالمركز، حيث لا يوجد غير حارس واحد خلال هروب النزيل عند الساعة الخامسة عصرًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هروب نزيل يعاني تخلفًا عقليًا من "مركز تأهيل القنفذة"
سبق

شهد مركز التأهيل الشامل بمحافظة القنفذة هروب نزيل يبلغ من العمر 18 عامًا ويعاني تخلفًا عقليًا، دون علم الحارس، وخرج من بوابات المركز حافي القدمين، وبقي يهيم وسط الطرقات معرضًا نفسه للخطر، حتى تمكن فاعل خير من إبلاغ الجهات الأمنية والشرطة التي بدورها إعادته مرة أخرى لمركز التأهيل.

وأشارت مصادر "سبق" إلى أن النزيل هرب نتيجة ضعف الحراسة الأمنية بالمركز، حيث لا يوجد غير حارس واحد خلال هروب النزيل عند الساعة الخامسة عصرًا.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
11:59 PM

هروب نزيل يعاني تخلفًا عقليًا من "مركز تأهيل القنفذة"

الشرطة أعادته في اليوم نفسه بعدما وجد يهيم بالطرقات

A A A
حسن العيسي - القنفذة
2
2,628

شهد مركز التأهيل الشامل بمحافظة القنفذة هروب نزيل يبلغ من العمر 18 عامًا ويعاني تخلفًا عقليًا، دون علم الحارس، وخرج من بوابات المركز حافي القدمين، وبقي يهيم وسط الطرقات معرضًا نفسه للخطر، حتى تمكن فاعل خير من إبلاغ الجهات الأمنية والشرطة التي بدورها إعادته مرة أخرى لمركز التأهيل.

وأشارت مصادر "سبق" إلى أن النزيل هرب نتيجة ضعف الحراسة الأمنية بالمركز، حيث لا يوجد غير حارس واحد خلال هروب النزيل عند الساعة الخامسة عصرًا.

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