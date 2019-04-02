هروب نزيل يعاني تخلفًا عقليًا من "مركز تأهيل القنفذة"

الشرطة أعادته في اليوم نفسه بعدما وجد يهيم بالطرقات

شهد مركز التأهيل الشامل بمحافظة القنفذة هروب نزيل يبلغ من العمر 18 عامًا ويعاني تخلفًا عقليًا، دون علم الحارس، وخرج من بوابات المركز حافي القدمين، وبقي يهيم وسط الطرقات معرضًا نفسه للخطر، حتى تمكن فاعل خير من إبلاغ الجهات الأمنية والشرطة التي بدورها إعادته مرة أخرى لمركز التأهيل.

وأشارت مصادر "سبق" إلى أن النزيل هرب نتيجة ضعف الحراسة الأمنية بالمركز، حيث لا يوجد غير حارس واحد خلال هروب النزيل عند الساعة الخامسة عصرًا.