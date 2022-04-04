"أبل" تضيف خدمة جديدة لحماية "الآباء الجدد"

وتركز تلك المقاطعة على أنشطة عبارة عن مزيج من التمارين الأساسية والقوة وتمارين التهدئة الذهنية، وتقودها المدربة الرياضية، بيتينا جوزو، التي هي أم جديدة أيضًا.