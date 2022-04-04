"أبل" تضيف خدمة جديدة لحماية "الآباء الجدد"

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن إضافتها خدمة جديدة يمكنها أن تحمي وتحافظ على صحة ولياقة "الآباء الجدد".
وأوضحت "أبل" في تصريحات أوردها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن خدمة فيديوهات التمرينات الرياضية "فيتنس +"، باتت تطلق دومًا مقاطع فيديو جديدة، تلبي احتياجات الأشخاص بأنماط حياتهم المختلفة.
ولفتت إلى أن "أبل" أضافت 7 مقاطع فيديو جديدة، مدة كل واحد منها 10 دقائق، موجهة للآباء الجدد في سلسلة أطلق عليها "استعد لياقتك بعد إنجاب طفل".
وتركز تلك المقاطعة على أنشطة عبارة عن مزيج من التمارين الأساسية والقوة وتمارين التهدئة الذهنية، وتقودها المدربة الرياضية، بيتينا جوزو، التي هي أم جديدة أيضًا.
وتقدم فترات التهدئة الذهنية، تمارين تستهدف علاج تلك المناطق الضيقة الشائعة بعد الحمل، خاصة وأن جلسات التمارين الأساسية تركز على تمارين قاع الحوض.
وقالت جوزو: "ينبغي أن يأخذ المشاهدون تلك التمارين وفق سرعتهم الخاصة، وأن يتأكدوا من الحصول على تصريح وضوء أخضر من مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم، قبل الانخراط في أي تمارين رياضية ونشاط شاق".
كافة التدريبات الجديدة ستكون متاحة عبر خدمة "فتنس بلس"، التي تكلف 10 دولارات شهريًا، وتحتاج إلى ساعة "أبل ووتش" لتعمل بصورة رسمية.