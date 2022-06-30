أبل تعلن موعد طرح إصدار استثنائي لحاسبها الجديد "ماك بوك آير"

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية موعد طرح حاسبها المحمول الجديد "ماك بوك آير" المدعوم بمعالج "إم 2" الجديد.
وأوضحت أبل، بحسب بيان نقله موقع "جي إس إم آرينا"، أن حاسب "ماك بوك آير" الجديد المدعوم بمعالج "إم 2" ستبدأ طلبات البيع المسبق له من يوم 8 يوليو المقبل.
وكانت "أبل" قد بدأت في بيع حاسبها "ماك بوك برو" منذ أسبوعين، وذكرت أن "ماك بوك آير" سيكون متاحًا في الأسواق اعتبارًا من 15 يوليو، وستبدأ طلبات البيع المسبق له من يوم 8 يوليو.
ومن المتوقع أن يبدأ سعر حاسب "ماك بوك آير" من 1199 دولارًا أمريكيًّا، وسيكون منه إصداران، أولهما بمعالج رسوميات ذي 8 أنوية، والثاني بمعالج رسوميات ذي 10 أنوية.
وسيأتي حاسب "ماك بوك آير" بشاشة من نوع "ريتينا" بقياس 13.6 بوصة، وذات سطوع قوي يبلغ 500 شمعة في المتر المربع.
كما أن حاسب "ماك بوك آير" يتميز بدعمه بطارية جديدة، يمكنها أن توفر 15 ساعة كاملة من تصفح الإنترنت و18 ساعة من تشغيل الأفلام على "أبل تي في".
وسيتم دعم "ماك بوك آير" بلوحة مفاتيح "ماجيك كيبورد" بإضاءة خلفية، و4 خيارات من الألوان هي "الفضي"، و"ستارلايت"، و"سبيس جراي"، و"ميدنايت".
وسيبلغ سُمك حاسب "ماك بوك آير" نحو 0.44 بوصة، وسيزن نحو 1.24 كيلوجرام.