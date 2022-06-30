أبل تعلن موعد طرح إصدار استثنائي لحاسبها الجديد "ماك بوك آير"

وكانت "أبل" قد بدأت في بيع حاسبها "ماك بوك برو" منذ أسبوعين، وذكرت أن "ماك بوك آير" سيكون متاحًا في الأسواق اعتبارًا من 15 يوليو، وستبدأ طلبات البيع المسبق له من يوم 8 يوليو.