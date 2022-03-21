أجهزة "كروم بوك" تختبر تقنيةً تدعم تشغيل فيديوهات الواقع الافتراضي

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، أن حواسيبها العاملة بنظام تشغيل "كروم أو إس"؛ سيتم اختبار تقنية جديدة عليها، تسمح بتشغيل المقاطع الخاصة بالواقع الافتراضي.
وأوضح موقع "أبوت كروم بوكس" الخاص بأجهزة "كروم بوك"، أن جوجل بدأت باختبار تقنية "معدل التحديث المتغير" للشاشات، التي تسمح بتشغيل المقاطع الخاصة بالواقع الافتراضي عليها.
وتسمح تلك التقنية الجديدة بمنع تمزق الشاشة أو اضطراب عملها، خلال مزامنة معدل تحديث الإطارات في الثانية الخاصة بتلك المقاطع، والتي تسمح بتجربة ألعاب أكثر سلاسة، وعرض مقاطع فيديو معقدة.
ويُتوقع أن يتم تزويد حواسيب "كروم بوك" الجديدة بتلك التقنية؛ خاصة أنه سيتم خلالها ترقية المعالجات وأقراص التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي "رام"؛ لاستيعاب تشغيل الشاشات بتلك التقنيات فائقة الدقة؛ لتشغيل الرسوم المتحركة بصورة أكثر سلاسة من الأجهزة الأخرى المنافسة.