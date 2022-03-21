أجهزة "كروم بوك" تختبر تقنيةً تدعم تشغيل فيديوهات الواقع الافتراضي

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، أن حواسيبها العاملة بنظام تشغيل "كروم أو إس"؛ سيتم اختبار تقنية جديدة عليها، تسمح بتشغيل المقاطع الخاصة بالواقع الافتراضي.