إعلان HONOR عن الإطلاق العالمي لسلسلة HONOR Magic4 الجديدة كلياً خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC

الكشف عن مزايا مذهلة لحماية الخصوصية أثناء إجراء المكالمات

يقدم هاتف HONOR Magic4 Pro حلاً جديداً فيما يختص بمشكلة تسرب الصوت، وهو بالنسبة للكثيرين مصدر إزعاج، وذلك من خلال ميزة حماية الخصوصية أثناء إجراء المكالمات الجديدة كلياً المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية توجيه الصوت، مما يحد من تسرب الصوت والحصول على المزيد من الخصوصية.

تم تجهيز سلسلة HONOR Magic4 أيضاً بشريحة أمان مستقلة، لتوفير أقصى درجات الحماية والأمان لكلمات المرور والقياسات الحيوية مثل بصمات الأصابع. كما تعمل كاميرا العمق ثلاثية الأبعاد لهاتف HONOR Magic4 Pro على تحديد قياسات الوجه ثلاثية الأبعاد بدقة، مما يوفر أمان وحماية على أعلى المستويات.