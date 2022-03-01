إعلان HONOR عن الإطلاق العالمي لسلسلة HONOR Magic4 الجديدة كلياً خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC

كشفت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن سلسلة جديدة كلياً من أجهزتها الرائدة خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2022. تعد هذه السلسلة الرائدة هي أحدث إضافة إلى سلسلة الهواتف الذكية الفاخرة منHONOR ، وتحمل اسم "سلسلة HONOR Magic4". تتضمن السلسلة هاتفي HONOR Magic4 وHONOR Magic4 Pro. تأتي الأجهزة الجديدة مزودة بأحدث التقنيات الثورية وتشكل طفرة في عالم الهواتف الذكية من خلال التصميم، شاشة العرض، التصوير، تسجيل مقاطع الفيديو، الأداء وحماية الخصوصية. كشفت علامة HONOR أيضاً عن ساعة HONOR Watch GS 3 وسماعات HONOR Earbuds 3 Pro، مما يوفر مجموعة متكاملة من الأجهزة المصممة لتواكب الحياة الذكية في مختلف السيناريوهات.
تحدث السيد George Zhao، المدير التنفيذي لشركة HONOR قائلاً "نحن في شركة HONOR نبحث دائماً عن حلول لمشكلات المستخدمين بهدف خلق أفضل تجربة ممكنة بشكل مستمر." كما أضاف "نقوم دوماً بتقديم معايير جديدة على مستوى التصميم، شاشة العرض، الكاميرا، الأداء والخصوصية، ونحن على ثقة من إن سلسلة HONOR Magic4 ستكون بمثابة الحل لجميع المشكلات التي قد تواجه المستخدمين وستوفر تجربة ساحرة في جميع أنحاء العالم."
الإعلان عن سلسلة HONOR Magic4 الجديدة كلياً
تتميز سلسلة HONOR Magic4 الجديدة كلياً بتصميم مذهل، شاشة عرض محسّنة، مع قدرات فائقة للتصوير الفوتوغرافي وتسجيل مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى قوة الأداء والمزايا الأخرى على مستوى حماية الخصوصية. تنتقل HONOR Magic4 بسلسلة HONOR Magic إلى مستويات جديدة كلياً من الأداء والتصميم.
أداء على أعلى المستويات مع معالج سناب دراجون 8 من الجيل الأول
تم تجهيز سلسلة HONOR Magic4 بمعالج كوالكوم الأحدث سناب دراجون 8 من الجيل الأول مع شبكة الجيل الخامس ، وبذلك تقدم سلسلة HONOR Magic4 للمستخدمين قوة وأداء لا مثيل لهما. تأتي سلسلة HONOR Magic4 مدعومة بمحركات HONOR Turbo فائقة القوة والتي تعمل على زيادة قدرة شريحة المعالج، كما يعمل نظام التشغيل HONOR OS Turbo X على ضمان عمل كل من الأجهزة والبرامج بانسيابية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وسلاسة الأداء.
تصميم متناسق مع شاشة عرض منحنية من الاتجاهات الأربعة
يتميز HONOR Magic4 Pro بتصميم متماثل أيقوني مع شاشة منحنية من الاتجاهات الأربعة قياس 6.81 إنش وحواف رفيعة للغاية توفر تجربة مشاهدة غامرة وراحة لا مثيل لها عند إمساك الهاتف. يمكن لشاشة HONOR Magic4 Pro عرض ما يصل إلى 1.07 مليار لون وتدعم نطاق لوني عريض 100% DCI-P3، مما يوفر مشاهدة بألوان أكثر وضوحاً وواقعية كما تظهر على شاشات السينما، وتقدم تجربة لعب بألوان نابضة بالحياة.
كاميرا ثلاثية مع نظام التصوير الحسابي Ultra-Fusion
يضع هاتف HONOR Magic4 Pro معايير جديدة في الصناعة من خلال الكاميرا الثلاثية فائقة القوة والتي تتألف من كاميرا ذات زاوية عريضة بقوة 50 ميجابكسل مع مستشعر للون قياس 1/1.56 إنش ، كاميرا ذات فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وزاوية 122 درجة، كاميرا Periscope Telephoto بدقة 64 ميجابكسل ، جميعها مدعومة بنظام التصوير الحسابي الفائق والذي يتيح للهاتف التقاط صور عالية الجديدة ووضوح مذهل حتى عند التصوير من مسافات بعيدة.
شحن بسرعات قياسية مع الشاحن بقوة 100 واط
تم تجهيز هاتف HONOR Magic4 Pro ببطارية قوية سعة 4600 مللي أمبير توفر طاقة تدوم طوال اليوم. ومن خلال الشحن السلكي السريع من HONOR بقوة 100 واط ، يمكن شحن هاتف HONOR Magic4 Pro بالكامل خلال 30 دقيقة. يدعم هاتف HONOR Magic4 Pro لأول مرة تقنية الشحن اللاسلكي من HONOR بقوة 100 واط، مما يعني إمكانية شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 50% خلال 15 دقيقة فقط.
واجهة HONOR Magic UI 6.0 من أجل تجربة مستخدم مخصصة بشكل أكبر
تتميز سلسلة HONOR Magic4 بواجهة HONOR Magic UI 6.0 الجديدة كلياً والقائمة على نظام Android 12، وتوفر مجموعة من المزايا المحسّنة والمخصصة بهدف تقديم تجربة حياة أذكى للمستخدمين حول العالم. من خلال الوعي بالسياق، والتنبؤ بالملف الشخصي، والرسم البياني المعرفي الكبير، تمنح واجهةMagic UI 6.0 سلسلة HONOR Magic4 القدرة على العمل كمساعد شخصي، ومعرفة عادات المستخدم بذكاء وسلوكياته لتقديم توصيات وتحديثات مخصصة، ومنح المستخدمين تجربة ساحرة ورائدة.
الكشف عن مزايا مذهلة لحماية الخصوصية أثناء إجراء المكالمات
يقدم هاتف HONOR Magic4 Pro حلاً جديداً فيما يختص بمشكلة تسرب الصوت، وهو بالنسبة للكثيرين مصدر إزعاج، وذلك من خلال ميزة حماية الخصوصية أثناء إجراء المكالمات الجديدة كلياً المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية توجيه الصوت، مما يحد من تسرب الصوت والحصول على المزيد من الخصوصية.
تم تجهيز سلسلة HONOR Magic4 أيضاً بشريحة أمان مستقلة، لتوفير أقصى درجات الحماية والأمان لكلمات المرور والقياسات الحيوية مثل بصمات الأصابع. كما تعمل كاميرا العمق ثلاثية الأبعاد لهاتف HONOR Magic4 Pro على تحديد قياسات الوجه ثلاثية الأبعاد بدقة، مما يوفر أمان وحماية على أعلى المستويات.
اللون، السعر والتوفر
بالإضافة إلى اللونين الأسود والأبيض، تتوفر سلسلة HONOR Magic4 بلون سماوي غاية في الروعة إلى جانب اللون الذهبي الأنيق. تعكس هذه الألوان المميزة حرفية HONOR وتجربتها الغنية في تطوير منتجات بتصاميم أنيقة تلفت الأنظار. سيتم إطلاق المزيد من الألوان في وقت لاحق.
سيتم طرح هاتف HONOR Magic4 بسعر يبدأ من 899 يورو لسعة (8 GB+256 GB)، وهاتف HONOR Magic4 Pro بسعر يبدأ من 1099 يورو لسعة (8 GB+256 GB)، بينما ستتوفر سماعات HONOR Earbuds 3 Pro بسعر يبدأ من 199 يورو.
ستتوفر ساعة HONOR Watch GS 3 بسعر يبدأ من 229 يورو. سيتوفر هاتف HONOR Magic4 Pro في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من العام الجاري.
الكشف عن منتجات جديدة كلياً: ساعة HONOR Watch GS 3 وسماعات HONOR Earbuds 3 Pro
وقدمت HONOR أيضاً ساعة HONOR Watch GS 3 المستوحاة من الساعات الميكانيكية التقليدية وتتميز بتصميم أنيق وعصري مع استخدام مواد عالية الجودة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ للتصنيع. صُممت الساعة بحيث يمكن ارتداؤها بشكل مريح طوال اليوم، حيث تزن 44 جرام وقياس 10.5 ملم.
تأتي ساعة HONOR Watch GS 3 مزودة بوحدة استشعار (Photoplethysmography) PPG جديدة مكونة من ثماني قنوات يمكنها اكتشاف الإشارات الدقيقة، والتي تعمل جنباً إلى جنب مع محرك مراقبة معدل ضربات القلب بالذكاء الاصطناعي الذي يجمع بين عدة خوارزميات لإلغاء الضجيج أثناء التمرين، تعمل HONOR Watch GS 3 بشكل كبير على تحسين دقة وظيفة مراقبة معدل ضربات القلب، مما يتيح للمستخدمين مراقبة صحتهم بشكل أفضل.
تأتي ساعة HONOR Watch GS 3 بثلاثة ألوان: أسود منتصف الليل، الأزرق المحيطي والذهبي الكلاسيكي. سيتم الإعلان عن التوافر في وقت لاحق.
وأعلنت HONOR أيضاً عن إطلاق HONOR Earbuds 3 Pro الجديدة كلياً. تم تجهيز سماعات الأذن الاستريو اللاسلكية (TWS) بتصميم مع مكبر صوت مزدوج، والذي يتضمن محرك ديناميكي قياس 11 ملم ومكبر صوت عالي الدقة مصنوع من مادة السيراميك الكهروضغطي، مما يوفر تفاصيل صوتية غنية ودقيقة وصوت جهير.
من خلال تقليل الأصوات المحيطة عبر عدة مستويات، توفر سماعات HONOR Earbuds 3 Pro جودة صوت فائقة وأداء أفضل عند إجراء المكالمات بفضل تقنية إلغاء الضجيج النشط بالذكاء الاصطناعي المطورة وتقدم تجربة اتصال محسّنة، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالموسيقى والصوت العميق أثناء اللعب أو عند إجراء المكالمات الجماعية.
سيتم الإعلان عن السعر والتوفر لسماعاتHONOR Earbuds 3 Pro في وقت لاحق.