البديل الروسي لـ"جوجل بلاي" يتهيّأ.. دول تنتظر و700 شركة ساهمت

وحول الموضوع، قال مدير المشاريع في شركة Digital Platforms الروسية، فلاديمير زيكوف: "في التاسع من مايو القادم ستطلق روسيا متجر NashStore الإلكتروني الذي سيستخدم لتحميل التطبيقات عبر الإنترنت، ويعتبر نظيراً روسياً لمتجر Google Play الذي بات عمله محدوداً على أراضي الاتحاد الروسي"، بحسب "روسيا اليوم".