الجيش الصيني يطوّر تقنيات لمواجهة مشروع إيلون ماسك الواعد

واقترح الباحثون، تطوير نظم مراقبة قادرة على تتبع كل قمر صناعي من نوع "ستارلينك" لمواجهة أي قمر منها يشكل تهديدا على الأمن القومي الصيني، واقترحوا كذلك إطلاق أقمار صناعية مزودة بالصواريخ تطير بالقرب من تلك الأقمار، بحيث يتم مواجهة أي منها يحاول أن يهدد الأمن القومي الصيني.