"بلايستيشن 5" يضيف تحديثًا مقتبسًا من "تيك توك"

أعلنت شركة "سوني" اليابانية، عن تحديث جديد لمنصة ألعابها الشهيرة "بلايستيشن 5"، التي تتيح أدوات مقتبسة من تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك".
وأوضحت "سوني" في بيان لها، أنها أضافت وضع تحرير سريع للفيديوهات يتيح إنشاء مقاطع فيديو قصيرة لألعابهم شبيهة بتلك المستخدمة في تيك توك.
وأطلقت "سوني" على أداتها الجديدة اسم "بت"، التي تتيح للاعبين اختيار نمط بت منظم لمقطع اللعب، أو تخصيص لقطاتهم بشكل أكبر باستخدام وضع "التحرير السريع".
ويمكن للاعبين توقع طرح أنماط بت جديدة خلال أسبوع تقريبًا.
وقالت "سوني" في بيانها: "هدفنا من الأداة الجديدة، جعلُ الأمور سهلة للغاية وممتعة للاعبين في بلايستيشن؛ لإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة لأسلوب اللعب لمشاركة الإنجازات الرائعة والنكات والأحداث المثيرة وأي نوع آخر من المحتوى اللافت للنظر".
وتسمح الأداة للاعبين بالتحرير المجاني لمقاطعهم من "بلايستيشن" والتقاط وتعديل لقطات اللعب مباشرة على وحدات التحكم الخاصة بهم، ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعمت "سوني" خدمتها بالمزيد من الميزات المتقدمة لتحرير الفيديو والصوت، بما في ذلك دعم تصوير فيديو بتقنية "إتش دي آر" والقدرة على إضافة الرسوم المتحركة والملصقات والفلاتر والمؤثرات الصوتية.