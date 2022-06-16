"بلايستيشن 5" يضيف تحديثًا مقتبسًا من "تيك توك"

ويمكن للاعبين توقع طرح أنماط بت جديدة خلال أسبوع تقريبًا.

وقالت "سوني" في بيانها: "هدفنا من الأداة الجديدة، جعلُ الأمور سهلة للغاية وممتعة للاعبين في بلايستيشن؛ لإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة لأسلوب اللعب لمشاركة الإنجازات الرائعة والنكات والأحداث المثيرة وأي نوع آخر من المحتوى اللافت للنظر".